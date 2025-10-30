L’intervista. Coach Della Rosa ammette il flop: "Nelle difficoltà ci siamo disuniti»

Un’Estra fuori fase per la prima volta dall’inizio della stagione. Capita, l’importante è prenderne atto, farne tesoro e riprendere il cammino. "E’ stata una partita per noi molto dispendiosa dal punto di vista fisico, soprattutto all’inizio – dice Tommaso Della Rosa –. Nel primo quarto siamo stati bravi a limitare i loro attacchi ma non altrettanto nei rimbalzi e nei punti da palle perse. Poi, quando Pesaro è andata avanti, non siamo riusciti a stare in partita".

Pistoia, contrariamente a come ci aveva abituato, nel momento di maggiore difficoltà invece di reagire di squadra, si è persa e ognuno ha cercato di vestire i panni del protagonista. "Nel momento di maggiore difficoltà abbiamo cercato di risolverla con giocate individuali – ammette il coach – Pesaro in quel momento ha alzato la difesa mentre noi siamo stati troppo permissivi e questo ha portato gli avversari a prendere maggiore fiducia. Bravi loro che hanno mostrato tutto il talento di cui sono in possesso, noi ci portiamo dietro la lezione su come sia importante rimanere in partita nei momenti difficili e capire che se ne esce solo giocando di squadra".

Una lezione che l’Estra dovrà imparare in fretta perché domenica alla Lumosquare arriva la Fortitudo Bologna con il ritorno a Pistoia di Gianluca Della Rosa da avversario e per i due fratelli non sarà una partita come le altre. "Una bella emozione – conclude – ma prima di tutto dobbiamo pensare a noi stessi, a ricaricare le pile ed a fare uno scatto di qualità".

M.I.