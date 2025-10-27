L’intervista. Coach Della Rosa si prende le colpe

"Quel buco vuoto in Curva fa male, quel sasso che colpito Raffaele Marianella ha colpito tutti noi, ha colpito il sistema". Tommaso Della Rosa, com’è normale che sia, ha poca voglia di parlare. Ma c’è. "La squadra non era pronta tecnicamente a giocare e la colpa è mia – prosegue il tecnico biancorosso – in difesa siamo sempre stati in ritardo e in attacco non siamo stati lucidi, non abbiamo giocato con la solita aggressività". Fa onore a Della Rosa prendersi le colpe, ma la sensazione è che la mente dei giocatori non fosse sul campo. Impossibile non pensare a quanto accaduto. "La mente dei ragazzi per un po’ è stata altrove – dice Della Rosa – ma il nostro compito è quello di giocare. Se avessimo vinto saremmo qui a dire che la vittoria era dedicata alla memoria di Raffaele Marianella. Da parte nostra è stata una partita povera rispetto a quelli che siamo ed a quelli che abbiamo dimostrati di essere. Lo dico con grande chiarezza, sono per giocare sempre perché se il sasso lanciato ’non è sport’ allora giochiamo, però il basket la domenica per i tifosi deve essere un divertimento e per quei ragazzi che hanno subito l’attacco al pullman non ci poteva essere, per cui condivido la loro scelta. Sapevamo che avremmo giocato – conclude – e da martedì abbiamo preparato la partita cercando di lasciare da parte le emozioni perché siamo pagati per questo. Non so dire se siamo entrati in campo pensando troppo a quanto è successo o se siamo stati tecnicamente non pronti. Ma spero che non mi accada più in carriera".