L’intervista. Della Rosa è chiaro: "Occorre migliorare nelle piccole cose"

Un’Estra rimaneggiata e con un Knight tutto da scoprire, anche se l’ala americana è stata una piacevolissima sorpresa, ha tenuto botta a Verona, che solo nell’ultimo quarto è riuscita a spuntarla. "E’ stata una partita dura fisicamente – dice coach Tommaso Della Rosa – noi abbiamo provato quintetti alternativi che hanno dato i loro frutti, solo che nel secondo tempo ci hanno doppiato al rimbalzo sia in attacco che in difesa e quando gli altri prendono 13 rimbalzi di più diventa difficile vincere. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno seguito il piano partita, volevamo non farli tirare da tre punti e ci siamo riusciti però sono mancati dei dettagli".

Della Rosa non accampa scuse neppure quando gli viene fatto notare che le assenze di Zanotti e Benetti hanno pesato e neppure poco. "Giocare sotto taglia non aiuta – prosegue il tecnico biancorosso – ma al di là di questo dovevamo fare di più. In precampionato i piccoli dettagli e l’attenzione ci hanno fatto difetto, dobbiamo imparare che dopo una buona difesa bisogna finire il lavoro. E’ mancato di fare un passettino in avanti. Nell’ultimo quarto siamo andati su quelli che sono i nostri punti di forza ma ci siamo trovati di fronte una grande difesa da parte di Verona". Una delle buone notizie è senza alcun dubbio l’esordio decisamente positivo di Seneca Knight. "Knight è stata una sorpresa anche per noi – afferma Della Rosa – perché è stata la prima volta che lo abbiamo visto giocare una partita. Ha portato energia, personalità sia in attacco che in difesa".

