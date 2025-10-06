L’intervista. Della Rosa esulta: "Bravissimi i miei. Non era facile»

La vittoria dell’Estra non è frutto solo di un grandissimo cuore, ma è anche e soprattutto figlia una prestazione tecnica e tattica di livello, di un piano partita che coach Tommaso Della Rosa ha cucito addosso ai suoi e che ha messo in difficoltà il più ben navigato Paolo Moretti. "E’ stata per noi una partita dispendiosa - le prime parole di Della Rosa – venivano da due giorni di allenamento senza Jazz che alla fine non è riuscito a farcela, ma i ragazzi hanno reagito alla grande giocando una partita solida. Siamo stati bravi nel terzo quarto ad andare avanti ma anche ingenui a farci riprendere, però sono molto soddisfatto della prestazione della squadra perché venire qui a Torino contro una squadra forte e vincere senza Johnson vuol dire avere fatto bene".

Pistoia ha fatto benissimo perché, già orfana di Benetti, perdere Johnson è stato un colpo durissimo. E se non bastasse durante la partita si è trovata anche a dover fronteggiare una situazione falli molto difficile. Magro e Zanotti da dover centellinare per averli in campo più a lungo possibile, eppure Pistoia ha vinto e bene il duello ai rimbalzi. "Un dato molto importante quello dei rimbalzi – conclude –. Fino ad ora era stata la nostra nota negativa. La squadra è stata bravissima a rispettare il piano partita che prevedeva di concedere il tiro da tre punti a Torino perché volevamo avere una maggiore copertura dentro l’area".

M.I.