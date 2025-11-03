L’INTERVISTA. La rabbia di TDR: "Un terzo quarto inammissibile. Con mio fratello...»

"Ci siamo mangiati un quarto difendendo poco e sbagliando tiri semplici". Questa l’analisi di coach Tommaso Della Rosa. Il riferimento è al terzo quarto, con i biancorossi che hanno subito l’aggressività di Bologna. "Abbiamo avuto una reazione che mi tengo stretta – prosegue il tecnico – ma il terzo quarto è stato inammissibile. Sono arrabbiato perché abbiamo buttato via due mesi di lavoro giocando malissimo un quarto. Questo non può essere l’atteggiamento di una squadra che vuole vincere, soprattutto in casa".

A questo va aggiunta a prova di Sarto che è stato un incubo per la difesa di Pistoia. "Volevamo tenere d’occhio Sarto e Moore – spiega Della Rosa – ma evidentemente non ci siamo riusciti. Loro sono stati bravissimi segnando grandi canestri, ma noi in alcune circostanze non siamo stati attenti". Il tecnico dell’Estra non nasconde l’amarezza: "Non sono soddisfatto del cammino in casa – afferma –. In settimana ci siamo allenati in modo altalenante, a volte bene altre volte meno bene: adesso l’obiettivo è ritrovare il ritmo giusto. E’ compito mio stimolare la squadra, dare gli input giusti ed i ragazzi devono recepirli e portarli sul campo".

Pistoia e Fortitudo è stata anche la sfida dei fratelli Della Rosa: "Con Gianluca ci siamo abbracciati all’inizio – racconta il tecnico biancorosso – e alla fine ci siamo detti delle cose che teniamo per noi. È stato bello giocare contro di lui, un’emozione fortissima".

M.I.