L’intitolazione. La sala stampa porterà il nome di Lello Ginanneschi

Oggi pomeriggio intenso al PalaEstra, tra gara contro San Miniato, la presentazione del nuovo roster e con l’intitolazione della sala stampa all’interno degli uffici della Mens Sana a Lello Ginanneschi Una cerimonia a cui parteciperanno i familiari del giornalista scomparso tre anni fa, i dirigenti della contrada della Giraffa, i dirigenti della Lilt e "che servirà a rendere ancora più presente la figura di Lello all’interno degli spazi che tutti noi viviamo quotidianamente. Lello è stato un giornalista che ha scritto di Mens Sana in lungo e largo ed è proprio per il suo attaccamento ai colori biancoverdi, per il suo amore puro nei confronti di questa maglia che la sala stampa della Mens Sana Basketball porterà il suo nome" scrive la società. Ai due ingressi per accedere al PalaEstra sarà possibile fare una donazione che, come lo scorso anno, sarà devoluta interamente alla Lilt Siena, associazione a cui Ginanneschi era molto legato e che quotidianamente rende un servizio fondamentale a tutta la comunità.