Liofilchem Roseto supera Blacks Faenza 88-73 in gara 2: decisivi i tiri da tre

Liofilchem Roseto 88Blacks Faenza 73

LIOFILCHEM ROSETO: Durante 16, Stankovic ne, Austikalnis 11, Donadoni 14, Dellosto 5, Guaiana 8, Buscicchio ne, Tsetserukou, Pastore 15, Traini ne, Tiberti 14, Sacchetti 5. All.: Gramenzi

BLACKS FAENZA: Poletti 3, Calbini 14, Vico 10, Poggi 5, Sirri ne, Magagnoli, Ammannato 3, Cavallero 24, Garavini ne, Fragonara 14. All.: Garelli

Arbitri: Manco - Lanciotti

Note. Parziali: 17-22; 42-41; 65-58. Tiri da 2: Roseto: 17/33, Faenza: 12/29; tiri da tre: Roseto: 13/33, Faenza: 11/27; tiri liberi: Roseto: 15/22, Faenza: 16/25; Rimbalzi totali: Roseto: 44, Faenza: 34. Uscito per falli: Durante

Non basta una grande prova d’orgoglio dei Blacks per piazzare il colpo in casa di Roseto. I faentini perdono anche gara 2 con un passivo troppo severo per quello che si è visto in campo, mostrando di non risentire del -39 incassato domenica scorsa. Buoni segnali in vista della terza sfida che si giocherà venerdì alle 20.30 al PalaCattani. Grandissimo avvio di gara dei Raggisolaris che sorprendono Roseto portandosi sull’8-0 volando poi sul 15-5. Rispetto alla prima partita, Faenza pareggia l’aggressività e la fisicità ed è brava a reggere l’urto quando la Liofilcherm chiaramente reagisce impattando sul 15-15. I Raggisolaris mantengono lucidità e chiudono la prima frazione avanti 22-17 con una tripla allo scadere di Cavallero. Sono proprio i tiri da tre i grandi protagonisti del secondo quarto: due ‘bombe’ consecutive degli abruzzesi portano i padroni di casa sul 31-27 poi Cavallero firma il canestro che porta Faenza ad una sola incollatura daglia avversari (41-42) all’intervallo. Quando Calbini regala la parità (44-44), i Blacks hanno il primo calo mentale della partita e si ritrovano sotto 44-57, subendo fischiate discutbili. L’orgoglio e la tenacia permettono comunque di bloccare la fuga di Roseto e a ritmo di tango con la coppia argentina Cavallero-Vico tornano sotto 58-65 al 30’. Ma Roseto si galvanizza e con un break di 8-0 allunga sul 79-63. Il canestro dei faentini inizia a rimpicciolirsi e la palla non entra più con continuità come dimostrano i soli 5 punti segnati nei primi 6’ dell’ultimo quarto. La Liofilchem gestisce fino alla fine, ma i Blacks possono uscire dal campo a testa alta.

Luca Del Favero