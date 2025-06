Lions, avanti con Piperno

Cominciano i primi movimenti in Divisione Regionale 1 di basket. Novità arrivano sia da Montemurlo che da Vaiano. I Lions, reduci da una stagione dai due volti, conclusa con l’eliminazione al primo turno playoff per mano di Lucca, hanno deciso per la linea della continuità e dunque ripartono da coach Matteo Piperno.

L’allenatore pistoiese sarà ancora alla guida dei biancorossi per il sesto anno consecutivo. Non solo, perché continuerà a ricoprire anche il ruolo di responsabile del settore giovanile. "Archiviata la stagione 2024/2025 è tempo di costruire l’annata futura e i Lions lo fanno ripartendo da Matteo Piperno. Coach della Prima Squadra e responsabile del settore giovanile, Piperno manterrà gli stessi incarichi per proseguire la crescita di tutto il movimento – si legge nella nota diffusa dalla società pratese – in particolare di quello giovanile, che da quattro stagioni consecutive porta almeno una delle proprie formazioni alle finali di categoria".

Aria di cambiamento invece in casa Centro Minibasket Valbisenzio. Si separano infatti le strade del sodalizio del presidente Alberto Bonaiuti e di coach Paolo Bertini.

Il coach è infatti stato "lasciato libero di fare un’esperienza sicuramente per lui molto stimolante - sottolineano da Vaiano - II Cmv e tutto il suo consiglio direttivo, desidera ringraziare Paolo per i grandi risultati sportivi raggiunti e per aver contribuito alla crescita della società e del movimento in generale in vallata. È stata un’annata piena di emozioni e battaglie, grazie e in bocca al lupo per il proseguimento".

Queste le parole del presidente Bonaiuti: "In una stagione complessa, segnata da profondi cambiamenti interni e sfide gestionali non banali, Paolo Bertini si è rivelato una risorsa fondamentale. Ha saputo tenere unito un gruppo importante, costruendo coesione, spirito di squadra e fiducia reciproca. Il risultato della semifinale ne è la prova più evidente – continua – non solo un traguardo sportivo, ma il frutto di un lavoro tecnico e umano di grande spessore. Ancor più significativo – chiude il numero uno della società – è stato il contributo che Paolo ha dato nella gestione della prima squadra in un momento particolarmente delicato per la società".

Francesco Bocchini