Lions Montemurlo, l’Under 17 vola alla Final Four regionale

Montemurlo, 20 maggio 2025 – L’Under 17 Bianca dei Lions Montemurlo si giocherà il titolo regionale in occasione della Final Four in programma a Monsummano Terme il 7 e l’8 giugno. Decisiva la vittoria nello spareggio ai danni dell’Us Pino Basket Verde, sconfitto con il punteggio di 56-46. Un grande risultato per la squadra allenata da Emiliano Ribeiro, che aveva chiuso la prima fase in testa al raggruppamento E con 32 punti e la seconda fase al primo posto nel girone M con un bottino di 28 punti. “Questo gruppo era nato per disputare il campionato Gold, ma la sconfitta nello spareggio di settembre ha costretto la squadra a giocare nel Regionale. Ma da quel ko i ragazzi si sono compattati e vittoria dopo vittoria hanno conquistato un traguardo storico”, fanno sapere da Montemurlo. Alla Final Four saranno presenti anche Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno, Gmv Basket Verde e una fra Cmb Valdarno e Dany Basket Quarrata.

Questo il roster dell’Under 17 dei Lions: S. Mariotti, Tavano, Calanchi, Tesi, Nuti, E. Mariotti, Ricca, Ghelardini, Rastelli, Maffezzoli, Rapi, Magni, Zona, Bruni, Bonacchi.