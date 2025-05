Lions Montemurlo vince gara due contro Libertas Lucca: 76-64

Lions Montemurlo 76 Libertas 64

LIONS MONTEMURLO: Vettori 7, Mucci 3, Cellai 2, Vettori 17, Pagnini, Guerriero 10, Vannoni 5, Guazzini 5, Zardo 5, Salute 2, Lunardi 19, Toffetti. All.: Piperno.

LIBERTAS LUCCA: Magrini 12, Tognacci 4, Morello 9, Giusti ne, Donati 8, Russo 4, Mattei ne, Lorenzi 9, Fracassini 7, Piercecchi 4, Guidi 7. All.: Piochi.

Arbitri: Liverani di Livorno e Borgioli di Massa.

Note: parziali 22-24, 40-39, 63-53.

MONTEMURLO - Una sconfitta in gara due quella che ha rimediato la Libertas sul parquet del Lions Montemurlo. Nel primo quarto i biancorossi partono subito bene e chiudono avanti per 22-24. Nel secondo, però, sono i padroni di casa che riescono a recuperare e si va al riposo con il Lions Montemurlo avanti per 40-39. Nel terzo quarto sono sono ancora i ragazzi di Piperno che riescono a continuare a segnare con continuità. Nell’ultimo periodo Montemurlo riesce a gestire il vantaggio e, alla fine, si aggiudica gara due, pareggiando, così, i conti.

"Arriva una sconfitta – ha analizzato Piochi – al termine di una gara due contro Montemurlo che abbiamo approcciato subito bene, chiudendo il primo quarto in avanti di due punti, muovendo bene la palla e con una buona difesa, nonostante i ventidue punti subiti".

"All’intervallo – aggiunge il tecnico dei biancorossi – abbiamo chiuso sotto di uno, ma, nel terzo quarto, abbiamo avuto un black-out, sia offensivo che difensivo, visto che abbiamo concesso ventitré punti che ci hanno portato ad innervosirci e a non trovare il giusto ritmo in attacco. Nel quarto periodo ci siamo avvicinati fino al meno cinque, ma, alla fine, loro sono stati bravi a spuntarla. Adesso dobbiamo subito resettare e lavorare per limare gli errori fatti e dare tutto in gara tre domani".

Dunque si allunga la serie e si va alla "bella". Gara tre si giocherà domani, alle 17.30, al "Palatagliate" e sarà decisiva per capire chi passerà al turno successivo. I biancorossi avranno il vantaggio non indifferente di avere al fianco il proprio pubblico per portare a termine l’impresa e arrivare sino alla semifinale play-off per la promozione.

Al. Lomb.