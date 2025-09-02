L’Italbasket ha Reggio nel motore. Melli, Diouf e Fontecchio indiavolati

Melli, Diouf e Fontecchio. Un pezzo di Reggio Emilia sta facendo grande l’Italbasket. Gli ultimi successi azzurri ottenuti contro Georgia e la Bosnia ad Eurobasket profumano di ‘casa nostra’. Direttamente, come nel caso di Nicolò e Momo che sono cresciuti proprio lungo la via Emilia e sul parquet del ‘PalaBigi’, o indirettamente come nel caso di Simone che con i colori biancorossi ha preso l’ultimo treno per il basket che conta. Dopo l’esperienza qui da noi sono arrivate Alba Berlino, Baskonia e poi il dorato mondo della Nba: Utah Jazz, Detroit Pistons e adesso Miami Heat, ma l’ultima canotta indossata in Italia resta quella dell’allora ‘Grissin Bon’ (stagione 2019-2020, purtroppo interrotta a causa della pandemia).

Fontecchio con la Bosnia ha riscritto la storia della nostra pallacanestro mettendo a referto 39 punti: miglior prestazione realizzativa di un italiano nella fase finale di un campionato europeo. Sesta complessiva, in una classifica che vede in testa Antonello Riva (46 contro la Svizzera il 29 ottobre 1987, fase preliminare degli Europei) seguito da Adelino Cappelletti (45 contro la Svezia il 15 settembre 1956, in amichevole), ancora Antonello Riva (41 contro il Brasile l’8 agosto del 1990 ai Mondiali), il reggiano doc Claudio ‘Lupetto’ Malagoli (40 contro la Turchia il 25 maggio 1978, in amichevole) e ancora Riva (40 contro l’Uruguay il 10 agosto 1984 alle Olimpiadi). Ad una prestazione che l’ha visto chiudere con 6/10 da 2, 7/10 da 3 e 6/7 ai liberi, l’ex alfiere biancorosso ha aggiunto anche 8 rimbalzi e 3 assist per uno stellare 41 di valutazione finale.

Come detto però negli ultimi successi dell’Italia c’è anche l’impatto imprescindibile di Melli e Diouf. Il capitano sta disputando un Eurobasket da campione, facendo tutte le giocate che richiedono carisma, attributi e intelligenza su entrambi i lati del campo, mentre il lungo di Sant’Ilario è diventato un vero e proprio incubo per gli avversari. ‘Momo’ ha infatti completato la trasformazione da ‘giocatore di rotazione’ a ‘protagonista’. In attacco è un riferimento sia fronte che spalle a canestro dove utilizza la propria mano morbidissima per segnare e in difesa (il suo punto ‘debole’ prima delle ‘lezioni private’ con coach Ivanovic) sfrutta la stazza per occupare l’area. Nicolò sta viaggiando a 9,7 punti, 6,7 rimbalzi e 3,3 assist, Diouf a 8,3 punti, 2,7 rimbalzi e un assist, ma al di là delle cifre (comunque ottime in partite così ‘tirate’) a lasciare il segno è la loro ‘presenza scenica’ in un contesto così importante e prestigioso. Per Melli non è una novità, mentre per ‘Momo’ è una sorta di ‘epifania’ con il mondo che fa da spettatore. Certo, facendo una riflessione un po’ più egoistica affiora anche qualche rimpianto, perché questo trio delle meraviglie è stato ‘svezzato’ proprio qui da noi ed è poi diventato grande altrove.