Livorno-Mens Sana: oggi lo scontro al vertice. Coach Betti: "Gara importante per la classifica"

Il gran giorno è arrivato. Don Bosco-Mens Sana è lo scontro al vertice che chiude il girone di andata e che, soprattutto, mette in palio il primo posto in classifica al giro di boa della prima fase di stagione. Squadre appaiate in vetta a quota 14 punti (con Pino Firenze e Pontedera che risposa), di fronte la miglior difesa del girone, quella livornese con appena 69,4 punti concessi agli avversari in ogni incontro, e il miglior attacco dell’intero campionato, quello mensanino con 88,2 punti di media a partita. Insomma, si affrontano due squadre che hanno fatto molto bene fin qui e che vogliono continuare stupire: si gioca al PalaMacchia di Livorno, palla a due alle 18.45, Baldini e Cavasin gli arbitri dell’incontro.

"Ci aspetta un’altra bella partita – ha detto il coach della Mens Sana Paolo Betti (nella foto) presentando la partita -. Un match molto importante sia per la classifica, perché giochiamo con un avversario che ha gli stessi nostri punti, ma anche perché dobbiamo chiudere al meglio il girone di andata. La squadra si è preparata bene, come sempre ha fatto nell’ultimo periodo". Per quanto riguarda il Don Bosco, coach Betti ha sottolineato come la Mens Sana debba affrontare "una squadra in forma e che sta facendo molto bene. Come è nella cultura della società, il Don Bosco costruisce sempre squadre interessanti, giovani, con grande talento, con giocatori che militano nelle nazionali giovanili e che hanno doppi tesseramenti. In più – ha aggiunto il tecnico mensanino -, quest’anno hanno avuto anche maggior continuità, inanellando una serie di risultati utili consecutivi. Insomma, sarà una partita difficile. A livello di talento individuale, il Don Bosco non si discute, sia fisicamente che a livello tecnico – ha ribadito Betti -: mi permetto di paragonare questa partita a quella disputata a Firenze contro Pino, perché sono entrambe squadre giovani che stanno facendo benissimo e che si stanno giocando le prime posizioni in campionato". In casa Mens Sana occhio alle condizioni di Alberto Puccioni, alle prese da tempo con alcuni problemi alla schiena. Ma al di là dei singoli, alla domanda su cosa serve per vincere la partita, coach Paolo Betti non ha dubbi: "Dobbiamo partire da un approccio difensivo importante, sul quale stiamo lavorando quotidianamente. Servirà poi continuare a giocare di squadra in attacco, come abbiamo fatto nelle ultime partite: i ragazzi si stanno divertendo a cercarsi e a giocare insieme e questo dovrà essere un punto fermo ogni settimana, non solo contro Livorno".

AF