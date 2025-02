Lo studente Marzetti firma il record negli Usa: 41 punti in una gara

Il diciottenne civitanovese Riccardo Marzetti (a destra nella foto) ha battuto negli Stati Uniti un record che resisteva dal 2007: ha realizzato 41 punti in una partita ritoccando così il primato di 39 fissato 18 anni fa. Da due anni la giovane guardia ala, tesserato in Italia con la cestistica Montecosaro, è negli States dove frequenta l’high school St. Croix Lutheran Academy di St.Paul in Minnesota e si diplomerà quest’anno. Non solo, è vicino al traguardo di mille punti segnati in due stagioni. Sul piano sportivo le sue performance e doti non sono passate inosservate e ha già delle richieste da college della California, del Wisconsin e di New York. Il giovane si è inserito molto bene nella realtà americane a livello sportivo e scolastico. A fine mese finirà il campionato tra le scuole (High school), la formazione di Marzetti è seconda, e a marzo ci saranno i playoff che danno il pass alle vincitrici per le finali dello Stato del Minnesota. A fine maggio tornerà in Italia, poi ad agosto prenderà l’aereo per tornare negli Usa dove inizierà gli studi universitari e giocherà anche a basket.