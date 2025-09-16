L’obiettivo OraSì e Faenza: playoff, perché no?

Formula vincente non si cambia e così anche in questa stagione dalla B Nazionale saliranno in A2 tre squadre: due con i playoff e una nello spareggio in gara unica tra le perdenti delle due finali. Ai playoff parteciperanno ancora le prime sei direttamente alle quali se ne aggiungeranno due dai play in, che coinvolgeranno le classificate dal settimo al dodicesimo posto. Tema Sinergie Faenza e OraSì Ravenna possono puntare ai playoff (la dirigenza ravennate parla però apertamente di salvezza e quella faentina non si è posta obiettivi), ma la concorrenza sarà agguerrita.

Due sembrano le regine designate del girone Sud: Virtus Roma e Pielle Livorno. Entrambe hanno costruito roster per salire in A2, ma per i toscani c’è stata una falsa partenza con il ko nella semifinale di Supercoppa, vinta dagli Herons Montecatini. Alle loro spalle c’è un ottimo poker formato da Latina, guidata da Gramenzi e con tanta qualità, Luiss Roma, che ha fatto ‘scendere’ dall’A1 il playguardia Fernandez inserendolo in un roster già rodato, Jesi e Caserta. Nella corsa ai playoff diretti con Faenza e Ravenna ci sono l’Andrea Costa Imola (se coach Dalmonte riuscirà a trovare la giusta amalgama in un gruppo con qualità e talento) e Chiusi, campo sul qualche è difficile vincere. Interessanti sono Piombino, Fabriano e San Severo che partono con l’obiettivo di salvarsi, ma che hanno le possibilità di essere le sorprese del girone. La lotta salvezza vedrà la retrocessione diretta dell’ultima di ciascun girone, mentre i play out coinvolgeranno le terzultime e le penultime. Casoria (nata dal trasferimento della Psa da Sant’Antimo) e le neopromosse Quarrata, Loreto Pesaro e Ferrara paiono le maggiori indiziate, ma la serie B Nazionale ha mostrato che non c’è nulla di scontato.

Per evitare la retrocessione diretta sembra sia una gara tra Nocera (società sorta in estate dal titolo di Salerno) e Virtus Imola, squadra giovanissima e poco esperta, ma coach Galetti ha mostrato di saper lavorare molto bene con i giovani. Decisivo sarà anche adattarsi ai ritmi del campionato, perché dal 21 settembre si giocherà ininterrottamente fino al 26 aprile, con le uniche eccezioni che saranno i due turni di riposo e la final four di Coppa Italia (14/15 marzo) per coloro che non chiuderanno l’andata nelle prime due posizioni. La continuità sarà quindi un requisito fondamentale.

Luca Del Favero