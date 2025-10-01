L’Olimpia Castello affonda in casa. Mai competitiva con Monfalcone

OLIMPIA CASTELLO

53

MONFALCONE

83

OLIMPIA: Carpani 8, Avoni ne, Torreggiani, Mengozzi ne, Castellari 3, Grotti 4, Domenichelli 7, Torri, Pederzini 4, Galletti 14, Vigori 13, Garuti. All. Agresti.

MONFALCONE: Bacchin 11, Gallo 8, Vidrini 4, D’Andrea 15, Bassi, Tuis 15, Dragicevic 4, Lazzari 8, Clapiz 5, Romanin 10, Skerbec 1, Martin 2. All. Beretta.

Arbitri: Tramontino e Cuka.

Note: parziali 14-18; 28-48; 41-62.

Esordio amarissimo per l’Olimpia Castello di coach Claudio Agresti, che nell’ouverture della stagione del campionato di serie B Interregionale, terza partecipazione per il club castellano, crolla sulle doghe di viale Terme sotto i colpi di Monfalcone: meno 30 il pesante parziale finale della gara.

Una sconfitta tuttavia mitigata dalla grande notizia che tutto il popolo nerazzurro aspettava, ovvero il ritorno in campo di capitan Alessandro Grotti, che a 10 mesi dal brutto infortunio occorso a Senigallia, ha fatto esplodere il PalaFerrari: per lui una tripla e 3 rimbalzi in 11’ di utilizzo.

Per tutto il resto è un match che dura appena 10 minuti, con i castellani subito in vantaggio con Vigori, prima che i triestini salgano in cattedra e decidano l’inerzia dei restanti minuti.

Ora c’è l’obbligo di resettare quanto accaduto domenica e presentarsi sul campo di Romano Lombardo, secondo turno del prossimo 4 ottobre, con un’altra mentalità.

"Dobbiamo riconoscere la qualità degli avversari – dice il coach dell’Olimpia Castello – . Che Monfalcone vinca contro di noi in questo momento ci sta tutto, ma il gap poteva essere sicuramente più limitato. Sono contento per il rientro di Grotti: c’è bisogno proprio che assaggi un po’ il campo e che rientri in condizione, perché noi ne abbiamo bisogno come il pane del suo apporto".

Il campionato è appena iniziato e la strada è molto lunga, c’è tutto il tempo per rifarsi e imparare dalle sconfitte.

Le altre gare: Basket 2000 Reggio Emilia-New Flying Balls 60-83, Romano Lombardo-Dinamo Gorizia 80-89, Gardonese-Montebelluna 73-74, Stings Mantova-Iseo 50-67, Oderzo-Playbasket Carrè 74-56 e Sistema Pordenone-Jadran Trieste 78-69.

La classifica: Monfalcone, New Flying Balls, Oderzo, Iseo, Dinamo Gorizia, Sistema Pordenone e Montebelluna 2; Virtus Padova, Gardonese, Romano Lombardo, Jadran Trieste, Stings Mantova, Playbasket Carrè, Basket 2000 Reggio Emilia e Olimpia Castello 0.

Giacomo Gelati