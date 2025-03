L’Olimpia dura solo pochi minuti. La regina Vasto si dimostra superiore

OLIMPIA CASTELLO

63

VASTO

77

OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 12, Castellari 6, L. Conti 2, Gianninoni 12, Alberti 5, Biasich 12, Galletti 2, Garuti 6, Torri ne, Zhytaryuk 7. All. Zappi.

VASTO: Laffitte 2, Markus 16, Mascoli 11, Di Tizio 9, Oluic 10, Clark 19, Bassetti 1, Peluso 3, Tana, Ianuale 6. All. Schiavi.

Arbitri: Pepe e D’Amico.

Note: parziali 13-25; 28-44; 42-61.

Nulla da fare per l’Olimpia Castello nella terza giornata dei play-in Out (Conference Centro), con la regina del girone Vasto, trascinata da un Clark straripante, che espugna il PalaFerrari non concedendo il bis ai castellani dopo il capolavoro arrivato contro Ferentino: domenica alle 18 la trasferta capitolina sulle doghe di Palestrina. Dura di fatto 3 giri di cronometro il match nerazzurro, con la tripla di Gianninoni (5-4) che aizza il break avversario, che in pochi minuti scappano sull’8-25 con Markus sugli scudi. La schiacciata di Garuti sembra rallentare la fuga degli ospiti, che viaggiano a +15 a metà del secondo quarto, ma alle iniziative offensive di Simone Conti e Biasich non corrisponde la solidità nella metà campo difensiva, dove pesa l’assenza di D’Ambrosio. Nella ripresa Gianninoni tocca il -10 dalla lunga, ma è un fuoco di paglia che non accende l’Olimpia, costretta a subire il -24 a pochi minuti dalla fine. Ora serve riordinare le idee in vista del weekend romano, dove i castellani sono chiamati a ripetere la prova mentale della settimana scorsa.

La classifica: Valdiceppo e Vasto 18; Ferentino, Senigallia e San Paolo Ostiense 16; Teramo a Spicchi, Virtus Civitanova e Palestrina 14 Roseto 2020 12; Olimpia 10; Mondragone e Pescara 4.

Giacomo Gelati