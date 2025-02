L’Olimpia fa 119 punti e conquista il derby. Milano schiacciasassi, Varese s’arrende

Il derby è di marca Olimpia Milano. Troppa la disparità tra l’Armani e l’Openjobmetis Varese in una partita che i milanesi portano a casa con un oceanico 119-92 aggiornando così il record stagionale del bottino offensivo. Milano non fa fatica, ruota tutti i suoi 12 giocatori, ma Varese davvero ne fa troppa confermandosi ancora una volta la peggior difesa della Serie A, anche al netto di un gioco che offre molti più possessi in campo. L’EA7 ha ancora uno Zach LeDay che non ha finito il fluido magico che l’ha reso MVP del turno di Eurolega, anzi aggredisce la partita segnando 14 punti nei primi 5’ utili per indirizzare la gara, poi termina con 26 punti e 7 rimbalzi in soli 22 minuti. Il suo spirito positivo sta davvero contagiando tutti. Importantissimo alla vigilia di un doppio turno esterno di Eurolega che potrebbe essere fondamentale per Milano. Al suo fianco spicca Sharon Shields che si riprende un po’ la scena, vista l’assenza di Mirotic, e dimostra di non aver perso le stimmate del bomber realizzando 20 punti con 8/10 al tiro. Milano sfrutta anche l’occasione per ritrovare sul parquet Diop, anche se il senegalese non segna, mentre lascia fuori solo per riposare anche Bolmaro.

Varese ritrova Sykes, ma il play è stato fermo troppo per incidere e chiude con soli 2 punti in 23’. Il problema non è l’attacco, segnano 21 punti Hands, 15 Johnson, 12 Alviti ed Akobundu-Ehiogu, è la difesa che non regge proprio l’urto e così segnare anche 92 punti al Forum diventa inutile. Coach Mandole sta faticando a trovare una soluzione, ma diventa obbligatorio per Varese se non vuole venire risucchiata dalla zona retrocessione. Milano nei primi 5 minuti scappa sul 25-10. Varese prova a stare nella partita ad alto ritmo: al 18’ è solo a -6 sul 55-49, ma un altro scatto milanese prima dell’intervallo diventa fatale (63-49). Nella pausa la premiazione a Toni Cappellari, poi il parziale del terzo periodo chiude tutti i conti, Milano lambisce i 100 punti già al 30’ (95-67), i titoli di coda sono già ampiamente partiti. Intanto domani è già tempo di tornare in campo per l’Olimpia, i biancorossi se la vedranno con il Bayern.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-OPENJOBMETIS VARESE 119-92 (28-22; 63-49; 95-67)