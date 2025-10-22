L’Olimpia si sblocca a Mantova. Vigori: "Vittoria che ci dà la carica"

Virtus Padova

72

Olimpia Castello

76

Virtus Padova: Fasolo 8, Moretti 2, Biancotto 13, Trentini 9, Bellarosa 19, Giovacchini ne, Bianconi 8, Pilone, Rigon 3, Scancelli 10, Bedin ne, Zefi ne. All. De Nicolao.

Olimpia Castello: Carpani 6, Avoni ne, Torreggiani 4, Mengozzi ne, Castellari ne, Grotti, Domenichelli 15, Torri, Pederzini 14, Galletti 12, Vigori 23, Garuti 2. All. Agresti.

Arbitri: Bragagnolo e Pittalis.

Note: parziali 12-15; 36-36; 58-55.

Primo cincin stagionale per l’Olimpia Castello di coach Claudio Agresti, che di ritorno dal fine settimana di stop del 12 ottobre, conquista il parquet della Virtus Padova 72-76 e sblocca finalmente la propria classifica. Un successo cruciale che arriva al termine di una prestazione solida, concentrata e certamente meritata vista la costanza mostrata nell’arco di tutta la partita. In un primo quarto dalle basse percentuali sono Vigori e Pederzini a provare l’affondo, ma i padroni di casa fanno buona guardia al proprio canestro restando incollati ai nerazzurri.

L’Olimpia spinge nella seconda frazione, ma ai cesti di Vigori e Domenichelli rispondono presente Biancotto e Trentini, che tengono il punteggio in parità. Questo sarà il trend di tutto il match, ma i castellani sono bravi a restare compatti e a respingere l’assalto per il pareggio padovano: a sigillare il successo è il libero di Torreggiani.

Nel postpartita parla il top scorer del match Alessandro Vigori: "Sono contento, soprattutto per la squadra, perché è una vittoria che alza sicuramente il morale e ripaga il lavoro che stiamo facendo in palestra ogni settimana. Detto ciò adesso dobbiamo proseguire in questa direzione e cercare per le prossime partite di ridurre sempre di più i momenti di blackout che abbiamo, soprattutto all’inizio del terzo quarto".

Altre gare: Iseo-Montebelluna 69-74, Dinamo Gorizia-Gardonese 75-79, New Flying Balls-JAdran Trieste 89-79, Monfalcone-Oderzo 80-74, Stings Mantova-Basket 2000 Reggio Emilia 95-94 dts e Sistema Pordenone-Carrè 87-64.

Classifica: New Flying Balls 8; Monfalcone, Dinamo Gorizia e Oderzo 6; Iseo, Romano Lombardo, Montebelluna, Sistema Pordenone e Stings Mantova 4; Olimpia Castello, Jadran Trieste, Gardonese e Virtus Padova 2; Basket 2000 Reggio Emilia e Carrè 0.