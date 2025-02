L’Olimpia vuole il riscatto. Ma c’è la prima della classe

Dopo il passo falso arrivato nella prima uscita della seconda fase di Interregionale sulle doghe del San Paolo Ostiense, è chiamata al grande riscatto l’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi, impegnata in due turni casalinghi consecutivi che potrebbero dire tanto del percorso-salvezza della compagina nerazzurra: si parte domani alle ore 18,30 con l’arrivo al PalaFerrari della capolista del girone Ferentino, antipasto della sfida del 2 marzo alla stessa ora contro Vasto. Una brutta notizia arriva in primis dall’infermeria castellana con Simone Conti, grande assente all’ultimo momento nella trasferta capitolina, ancora in forte dubbio per via dell’infortunio. Giocatore importante nelle rotazioni di un coach che nel post partita si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Con l’intento di scuotere l’ambiente. "Sono molto stanco di vedere una squadra che viene presa a schiaffi prima di rendersi conto di come si deve giocare e che regala punti facili su caratteristiche individuali degli avversari. Dobbiamo avere cura e rispetto del nostro lavoro".

Parole di cemento, come monito per le prossime uscite.

"Se per qualcuno non è un lavoro, ma solo un gioco, vorrà dire che per il futuro che ci rimane dovremo fare scelte chiare e decise. Io ci metto la faccia perché giustamente è il mio ruolo. Credo però che anche ì giocatori debbano guardarsi allo specchio e capire a quale livello stiamo giocando e quello che vogliono fare. Bisogna svegliarsi e farlo anche in fretta", chiosa il tecnico dell’Olimpia.

Le altre gare (play-in Out Centro): Vasto-Roseto 2020 oggi alle 18,30, Teramo a Spicchi-Pescara 2.0, Senigallia-San Paolo Ostiense, Virtus Civitanova-Mondragone e Palestrina-Valdiceppo domani alle 18.

La classifica: Vasto, Ferentino, Palestrina, San Paolo Ostiense e Valdiceppo 14; Senigallia, Virtus Civitanova e Roseto 2020 12; Teramo a Spicchi 10; Olimpia Castello 8; Mondragone e Pescara 2.0 4.