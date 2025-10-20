L’omaggio del PalaEstra. Emozioni e applausi al ritorno di Recalcati: "Il primo scudetto ha un sapore unico»

L’ospite d’onore del pomeriggio del PalaEstra è stato ovviamente Carlo Recalcati, omaggiato da società e tifosi (che gli hanno dedicato cori e striscioni nel lungo pre partita). "Bello ed emozionante tornare qui dopo una decina di anni – dice l’ex tecnico della Nazionale –. Sono contento di vedere che la gente è ancora molto legata alla Mens Sana. Per me si tratta di ricordi incredibili di un posto dove sono stato benissimo. Non solo professionalmente ma anche umanamente in una città unica che non può lasciare indifferente e non rimanerti nel cuore. Mi ha fatto piacere l’invito della società. È stata l’occasione per vedere la partita ma soprattutto tante facce amiche alle quali mi legano momenti straordinari". Tre stagioni sulla panchina biancoverde ma con la prima rimasta indelebile.

"I ricordi del primo scudetto sono tantissimi – ammette Recalcati –. Devo ringraziare soprattutto Simone Pianigiani che all’epoca mi permise di mantenere il doppio impegno con la Nazionale facendo poi sempre trovare pronta la squadra. Di quell’anno mi viene da dire che le vittorie non sono mai uguali. È ovvio che il primo scudetto ha un significato particolare e forse unico. Sono stato fortunato nella mia carriera a provare tante prime volte e quindi so cosa vuol dire la prima gioia. Il fatto di aver contribuito anche qui a Siena mi rende molto felice".

Infine sul presente e sull’accoglienza a lui riservata. "Bello risentire a ‘Verbena’ che ricordavo bene. In una vita professionale molto lunga come la mia ho avuto molte esperienze, parole, momenti ma certe cose non si dimenticano. Il mio consiglio all’attuale Mens Sana è quello di non bruciare le tappe e non avere fretta. Ovvero essere capaci di consolidare la società per porre le basi di una scalata. Ovvio che però ho il desiderio di rivedere la Mens Sana nei palcoscenici dove è stata per tanti anni", ha concluso il protagonista del tricolore 2003/04.

g.d.l.