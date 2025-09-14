L’OraSì affina i meccanismi. Buon derby per Ravenna

Una nuova amichevole nel precampionato dell’OraSì che al PalaCosta ha affrontato, e non è un gioco di parole, l’Andrea Costa Imola, in vista dell’inizio del campionato che per i ravennati è ormai imminente, visto che la prima gara ufficiale verrà disputata domenica 21 settembre, alle canoniche ore 18, al PalaCasoria contro la formazione locale per una prima di campionato che promette scintille.

Ancora una vittoria 66-63 per una buona OraSì che si è confermata squadra dai connotati difensivi, lasciando sempre gli avversari di questa pre-season a punteggi bassi. A maggior ragione visto che si tratta di un rivale che i ravennati affronteranno anche nel loro girone della serie B Nazionale: infatti l’Andrea Costa alla prima giornata affronterà a Jesi la General Contractor. Dominante nel primo quarto, l’OraSì, ha chiuso il primo periodo con un vantaggio di +8, alla fine rivelatosi decisivo per il successo finale: 22-14. Un divario che si è allargato vistosamente nel secondo periodo sino a diventare un +12 con un più interessante 40-28 all’intervallo lungo, un margine che naturalmente nel basket non può dirsi una garanzia per la vittoria ma fa ben sperare per l’inizio di questa stagione.

I ravennati hanno rifiatato nel terzo periodo nel quale hanno messo a segno appena 11 punti contro i 22 dei rivali imolesi che così si sono riportati sotto, ad appena 1 punto di distacco. Nell’ultimo periodo, però, Ravenna primeggia 15-13 riuscendo così a vincere la sfida del PalaCosta. Miglior marcatore per i bizantini Brigato con 15 punti. Orasì Ravenna: Naoni 14, Feliciangeli, Brigato 15, Morena, Ghigo 6, Paolin 2, Jakstas 14, Dron 10, Cena 5. All. Auletta. Note. Parziali: 22-14, 40-28, 51-50. u.b.