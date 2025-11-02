L’OraSì cerca il riscatto. A Roma però sarà dura

Visto che ‘gli esami non finiscono mai’, l’OraSì è attesa da un test quasi impossibile in casa della Luiss Roma. Gli ‘universitari’ riceveranno Ravenna alle 18.30 con il morale a mille dopo aver sbancato il campo di Caserta ed essere diventati l’unica imbattuta del girone. Sulla carta, le chance dell’attuale OraSì di superare l’esame con un 30 e lode sono davvero minime, ma basterebbe che prendesse un 18, ovvero sfornasse una prestazione gagliarda e con la grinta di inizio stagione, due qualità smarrite nelle ultime settimane. La Luiss ha davvero un ottimo roster che gioca a memoria da anni e non ha risentito del cambio in panchina con l’arrivo di Righetti che ha preso il posto di Patanè, che ha deciso di lasciare dopo molti anni.

Il play Pasqualin è uno dei migliori registi della B, l’alapivot Cucci ha sempre giocato in A2 come la guardia-ala Fallucca e poi ci sono elementi di grande talento come il centro Salvioni e il play-guardia Bottelli, che dovrebbe essere assente per infortunio. A loro si aggiungono giovani molto interessanti come il maliano Sylla (lo straniero del roster), ma per fotografare la squadra, basta pensare che dalla panchina entra Fernandez, sceso dalla serie A1 dove giocava a Venezia. Mai come in questa occasione Ravenna dovrà pensare solo a dare il massimo e a avere la mente libera dagli strascichi che hanno inevitabilmente portato le quattro sconfitte consecutive.

"Sicuramente ci dispiace non essere riusciti a portare a casa punti nelle due partite casalinghe consecutive – afferma coach Andrea Auletta – pur consapevoli di aver affrontato avversari di livello. Lo stimolo adesso è grande, perché ci attende la squadra imbattuta del campionato e la miglior difesa della serie B Nazionale. La Luiss è una formazione di grande fisicità e atletismo, con giovani di talento e giocatori esperti che hanno già vinto in questa categoria". L’OraSì non vede l’ora di scendere in campo per cancellare le ultime prestazioni negative. "La voglia di riscatto è tanta: siamo intenzionati a reagire ad un momento delicato più dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. Per provare a vincere dovremo restare fedeli alla nostra identità: essere una squadra umile e compatta. Serviranno carisma e coesione per tutta la partita, perché affrontiamo un avversario in fiducia che vorrà proseguire la propria striscia positiva. Dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco e giocare la nostra pallacanestro".

Luca Del Favero