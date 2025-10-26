L’OraSì conta sui tifosi: "Insieme per battere Latina"

L’effetto PalaCosta per battere una delle big del campionato. L’OraSì inizia alle 18 contro la Benacquista Latina il mini ciclo casalingo di partite che la vedrà impegnata davanti al proprio pubblico anche giovedì con San Severo: una novità, se si pensa che nelle prime cinque gare ha giocato quattro volte in trasferta. Tanta è la voglia di riscatto degli uomini di coach Auletta, che saranno ancora privi di Naoni (il playguardia è a metà del suo percorso di recupero dall’infortunio alla spalla), e proprio le motivazioni saranno decisive contro un avversario di grandissimo talento che ha perso soltanto una volta (a Chiusi negli ultimi secondi). Mai come oggi però l’OraSì dovrà pensare soltanto a stessa.

"Dopo lo scivolone in casa di Loreto Pesaro, che ha giocato un’ottima gara, ci siamo confrontati molto in settimana – spiega coach Andrea Auletta – e arriviamo al match con Latina carichi e stimolati dall’affrontare la seconda in classifica. Fondamentale sarà avere un buon approccio alla partita, che non c’è stato nelle ultime due uscite, giocare di squadra e non avere fretta in attacco, perché contro simili avversari, si deve avere lucidità per quaranta minuti. Importante sarà anche la spinta del nostro pubblico con cui vogliamo creare una grande sinergia potendo finalmente ritornare a giocare in casa".

Guardando il roster di Latina, sono tanti i giocatori d’esperienza e anche i giovani, sono già navigati in serie B Nazionale. L’ossatura della Benacquista è composta dal playguardia Pastore, dal pivot Sacchetti e dall’allenatore Gramenzi, tutti e tre protagonisti della trionfale cavalcata della scorsa stagione che ha portato Roseto in A2. "Latina è stata poco considerata durante l’estate, ma ha costruito una squadra di qualità e talento, ed è allenata da quello che ritengo il miglior tecnico del campionato (Franco Gramenzi, ndr), visti i risultati con Roseto e le tante promozioni ottenute in carriera. Gallo e Di Emidio sono i giocatori di punta, Sacchetti ha tanta esperienza e può giocare in molti ruoli poi ci sono Cipolla, Pastore e il croato Baskovic. Servirà grande attenzione e arriviamo alla partita nella migliore condizione per giocarcela al meglio". Il play Gallo è il miglior realizzatore di Latina con 16.7 punti a partita, seguito dall’alapivot Baskovic con 14.7 e da Sacchetti con 13, pivot quasi quarantenne che fa ancora la differenza. In doppia cifra viaggia anche Pastore con 11.2 punti, spesso decisivo con le sue triple.

Luca Del Favero