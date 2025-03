L’OraSì davanti a un bivio. A Caserta tutto in 40 minuti

La stagione dell’OraSì passa dai quaranta minuti che giocherà oggi ‘nell’inferno di Caserta’. Alle 18 si alzerà infatti il sipario su una gara fondamentale che potrebbe regalare ai ravennati la salvezza e la possibilità di giocarsi i play in nelle restanti quattro partite oppure che potrebbero costringerla ad abbandonare i sogni di gloria e dover ancora lottare per evitare i playout, obiettivo che non pare comunque essere in discussione. Sul campo della Paperdi, giallorossi troveranno un clima ancora più caldo del solito, perché la dirigenza ha cambiato in settimana l’allenatore sostituendo Cagnazzo con Baldiraghi. Di sicuro ci saranno tifosi ravennati sugli spalti come è ormai una abitudine, ma coloro che non prenderanno parte alla trasferta potranno seguire il match sul canale Twitch di Italbasket, dove sarà trasmesso gratuitamente.

"È una gara in cui conterà più la personalità dell’aspetto tattico – afferma coach Andrea Gabrielli – perché a Caserta il fattore campo è importante e quel palasport lo conosco bene, avendovi giocato quando ero a Teramo gli spareggi per restare in B nel 2023 (gli abruzzesi persero la serie 2-3, ndr). Serviranno dunque lucidità e carattere contro una squadra che in casa segna sempre molti punti e che avrà la classica voglia di rivalsa che porta l’arrivo di un nuovo allenatore. Questa è una gara chiave per il nostro campionato".

Caserta sarà senza il play Laganà, infortunatosi al dito di una mano domenica durante la gara persa con Rieti, secondo migliore realizzatore dei campani, ma le bocche da fuoco non mancheranno di certo. "La Paperdi ha un roster di gran livello con giocatori come D’Argenzio che possono sempre inventarsi la giocata giusta. Bisognerà fare particolare attenzione a Ricci e ad Heinonen sotto canestro, perché sono molto pericolosi ed hanno grande esperienza. Caserta è la seconda squadra del girone dopo Roseto per canestri segnati in contropiede e anche su questo aspetto dovremo lavorare in difesa".

Luca Del Favero