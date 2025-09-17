L’OraSì è già pronta: "Carichi per il debutto"

Guai a fidarsi delle amichevoli estive, soprattutto di quelle di pallacanestro dove quasi sempre si giocano quarti con il punteggio che si riazzera, ma è chiaro che vincere aiuta a vincere e fa bene al morale. Le cinque vittorie ottenute in sei partite dall’OraSì nella preseason (l’unico ko è arrivato contro la Tema Sinergie all’esordio) sono un’ottima iniezione di fiducia per giocatori e tifosi e confermano come la squadra abbia iniziato a trovare i giusti automatismi di gioco. Altro dato interessante è il gioco di Auletta, già visto a Cassino, una pallacanestro veloce e intensa che può far divertire il pubblico e ridare entusiasmo ad una tifoseria che negli ultimi due anni non si è di certo esaltata, tranne che nella seconda parte della scorsa stagione. Nessuno si sbottona dalla dirigenza e l’obiettivo resta la salvezza diretta, ma chissà che Ravenna non possa essere una delle rivelazioni del girone. L’ottimismo è molto alto e sarà fondamentale in vista della trasferta di domenica a Casoria.

"Siamo molto contenti della nostra preseason e di come stanno lavorando il coach, lo staff tecnico e la squadra – spiega Lorenzo Nicoletti, direttore generale dei giallorossi –. Si è già formata una importante amalgama nel gruppo ed è un elemento fondamentale per fare bene".

Quale aspetto le è piaciuto di più nel primo mese e mezzo di lavoro?

"Lo spirito che si è creato tra i giocatori. Probabilmente il fatto che molti di loro abbiano i pasti inseriti nel contratto e che quindi si trovino a pranzare o a cenare insieme, ha permesso loro di conoscersi meglio e di stare insieme anche lontano dal campo. La forza del gruppo è sempre stato un valore aggiunto nella nostra società".

E del lato tecnico che impressioni ha avuto?

"Abbiamo giocato amichevoli interessanti e avuto ottimi spunti. Ci sono stati esperimenti tattici e alcune situazioni nelle quali sono state create difficoltà per vedere come la squadra avrebbe reagito e confidiamo che questo possa portarci a competere nel miglior modo possibile. Arriviamo carichi al debutto, anche se c’è stato qualche acciacco fisico che speriamo non incida sull’inizio del campionato. A Casoria vogliamo esordire nel miglior modo possibile".

Di sicuro una delle certezze di inizio stagione è che l’OraSì ha scelto bene lo straniero, e non è un caso che gran parte del budget sia stata investita proprio su di lui.

Jakstas ha già mostrato le sue qualità e l’esperienza maturata nei campi di tutta Europa, formando con Cena, altro senatore del gruppo, un’ottima coppia di lunghi.

Luca Del Favero