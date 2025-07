L’OraSì ha scelto Auletta. Linea verde in panchina

Sarà Andrea Auletta il nuovo allenatore dell’OraSì. Il giovanissimo coach classe 1995, negli ultimi due anni alla Virtus Cassino in B Nazionale, è stato scelto dalla dirigenza giallorossa per iniziare un nuovo corso e avrà un roster dall’età media molto bassa e con uno straniero d’esperienza. Il coach 30enne è stato preferito a Marco Regazzi (con il quale non è mai nata una vera trattativa e ora destinato alla panchina di Fiorenzuola certa di essere ripescata in B Nazionale) e quella a Ravenna sarà la terza esperienza da capo allenatore, avendo esordito in questa veste due anni fa a Cassino.

Con il club laziale ha conquistato la salvezza ai playout nel 2024 contro la Npc Rieti, società nella quale aveva allenato nelle giovanili, e lo scorso maggio si è salvato negli spareggi salvezza superando Ragusa. Auletta prenderà in mano il difficile testimone di Gabrielli in una OraSì che punterà alla salvezza e avrà un roster completamente rivoluzionato, con tutti i protagonisti della scorsa stagione che se ne andranno. A breve ci saranno le prime novità, ma la dirigenza continua anche a lavorare sulla creazione del consorzio composto dagli sponsor storici (Unigrà in primis) che rileverà la società dalla famiglia Vianello, operazione che si sarebbe dovuta concretizzare da alcuni anni. Le tempistiche non sono ancora certe e difficilmente ci saranno novità per questa stagione, ma chissà che il silenzio prolungato della dirigenza non porti proprio ad un annuncio così importante nelle prossime settimane. Passando ai cugini dei Raggisolaris, che da oggi non avranno più Blacks come main sponsor dopo la scadenza dell’accordo triennale sottoscritto nel 2002 ma l’azienda resterà comunque come sponsor, al momento l’unico confermato è Fragonara, simbolo del nuovo corso che vedrà agli ordini di coach Pansa, giovani di qualità e già con esperienze alle spalle. Il mercato ha infatti portato l’ala Mbacke, un 2004 di proprietà della Scaligera Verona che lo ha mandato in prestito per farlo maturare, e il 2002 Romano, ala dalla buona mano e di impatto fisico che può giocare sia da ala piccola che da ala grande.

A breve arriverà anche Vettori, talentuoso 2004 cresciuto a Treviso, divisosi nella scorsa stagione tra Chieti e Jesi, viaggiando quasi costantemente in doppia cifra. Grande curiosità nei tifosi c’è nel vedere chi sarà il nuovo straniero e quale ruolo avrà, visto che Cavallero ha deciso di intraprendere una nuova avventura in un campionato europeo.

Luca Del Favero