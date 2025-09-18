L’OraSì parla argentino: "Ripagherò la fiducia"

Un globetrotter per lo Stivale (undici squadre in tredici stagioni) che porta tanta esperienza e quella ‘garra’ nel dna degli argentini: ecco il ritratto e il bagaglio di propositi di Enzo Damian Cena, il trentatreenne due-metri che sa tanto di chioccia e di ‘utility’ per un’OraSì, attesa domenica prossima all’esordio nel girone Sud della B nazionale su un campo come quello di Casoria, contro una squadra accreditata fra le rivali dirette per la salvezza anticipata (in match alle 18). Ieri mattina, nei locali del Pastificio Artigiano, in via San Mama, fra gli sponsor giallorossi, Cena ha scoperto le carte, venendo da un’eccellente stagione a Jesi e proponendosi come fratello maggiore della banda Auletta (a proposito, è più ‘anziano’ di tre primavere dello stesso coach lucano).

"Vengo in una città pazzesca – Enzo non si tira proprio indietro –, e farò il possibile per ripagare la fiducia, mettendo la mia esperienza a disposizione dei più giovani e quindi della squadra, in un campionato lungo, difficile e bellissimo. Cercherò quindi di coinvolgere tutti i miei compagni nel nostro sistema, cercando di far loro capire che sono il futuro e la spina dorsale dell’OraSì".

E sul nuovo numero 27 bizantino parla coach Auletta: “Cercavamo un giocatore esperto per il posto 4, che portasse mentalità vincente, leadership ed esperienza. Inoltre può aiutarci anche in posto 3, se necessario. Ed è quello che le uscite pre-season stanno confermando".

Affiancato dal direttore generale Nicoletti, lo stesso Auletta cerca di districare il nodo di un girone veramente difficile: "Con le due squadre di Montecatini nell’altro girone, non c’è dubbio che Livorno, Virtus Roma e Caserta sono senza dubbio le grandi favorite, cioè faranno un discorso a parte. Poi sarà anche un raggruppamento veramente equilibrato, anche perché, come la stagione passata, con l’introduzione dei play-in chi arriverà dodicesimo avrà lo stimolo, non da poco, per entrare fra i primi otto. Obiettivo della stagione? Innanzitutto, centrare la salvezza con anticipo. Un appello ai nostri impagabili tifosi: non stancatevi di sostenerci".

La società comunica che la seconda gara di campionato contro Nocera si giocherà l’8 ottobre alle 20.30 (e non il 28 settembre al PalaCosta). La variazione è stata disposta in quanto nella formazione campana sarà indisponibile Lorenzo Donadio, convocato dalla Nazionale Italiana 3x3.

Umberto Suprani