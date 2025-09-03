Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. L’OraSì sfida Ozzano. Ghigo non recupera

L’OraSì sfida Ozzano. Ghigo non recupera

Amichevole casalinga alle 18.30. Chiappelli, Folli e Carnovali i nomi di punta dei bolognesi. Auletta: "Dobbiamo migliorare in difesa".

di LUCA DEL FAVERO
3 settembre 2025
Coach Auletta durante un timeout

Coach Auletta durante un timeout

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Amichevole casalinga per l’OraSì che alle 18.30 ospiterà i New Flying Balls Ozzano, neopromossi in B Interregionale. Curioso è che guardando i nomi nel roster dei bolognesi si possono trovare giocatori del calibro di Chiappelli, Folli e Carnovali (tutti con un buon passato in B Nazionale) e un’esperienza ben maggiore rispetto a quella della Virtus Imola, giovanissima squadra battuta sabato scorso al PalaCosta, che invece è nel girone con i giallorossi. Il test odierno servirà per crescere e per prepararsi al Memorial Vianello in programma sabato al PalaCosta contro i Raggisolaris, gara alla quale i ravennati tengono particolarmente, essendo il ricordo del loro presidente scomparso a marzo. Coach Auletta dovrà fare a meno di Ghigo, ancora alle prese con il problema muscolare che lo ha tenuto fuori con Imola ma recuperabile per il derby con Faenza, e avrà maggior minutaggio da Jastas e Brigato, non al meglio sabato scorso a causa dei classici fastidi muscolari dovuti alla preparazione atletica. "Con la Virtus Imola abbiamo avuto un ottimo atteggiamento di condivisione – spiega Andrea Auletta –. Siamo stati molto più lucidi in alcune situazioni estemporanee rispetto all’amichevole precedente e questo è un segnale positivo. Nel secondo tempo mi è piaciuta meno la fase difensiva, abbiamo concesso troppi canestri facili e su questo dovremo lavorare di più a livello globale. Contro Ozzano dobbiamo crescere e migliorare sotto questi aspetti". Intanto è cambiato il calendario dell’OraSì che ha evitato di giocare due partite in tre giorni. La gara casalinga con San Severo è stata anticipata a mercoledì 29 ottobre (ore 20.30) e quella in casa della Luiss Roma si giocherà domenica 2 novembre alle 18.

Luca Del Favero

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su