L’OraSì sfida Ozzano. Ghigo non recupera

Amichevole casalinga per l’OraSì che alle 18.30 ospiterà i New Flying Balls Ozzano, neopromossi in B Interregionale. Curioso è che guardando i nomi nel roster dei bolognesi si possono trovare giocatori del calibro di Chiappelli, Folli e Carnovali (tutti con un buon passato in B Nazionale) e un’esperienza ben maggiore rispetto a quella della Virtus Imola, giovanissima squadra battuta sabato scorso al PalaCosta, che invece è nel girone con i giallorossi. Il test odierno servirà per crescere e per prepararsi al Memorial Vianello in programma sabato al PalaCosta contro i Raggisolaris, gara alla quale i ravennati tengono particolarmente, essendo il ricordo del loro presidente scomparso a marzo. Coach Auletta dovrà fare a meno di Ghigo, ancora alle prese con il problema muscolare che lo ha tenuto fuori con Imola ma recuperabile per il derby con Faenza, e avrà maggior minutaggio da Jastas e Brigato, non al meglio sabato scorso a causa dei classici fastidi muscolari dovuti alla preparazione atletica. "Con la Virtus Imola abbiamo avuto un ottimo atteggiamento di condivisione – spiega Andrea Auletta –. Siamo stati molto più lucidi in alcune situazioni estemporanee rispetto all’amichevole precedente e questo è un segnale positivo. Nel secondo tempo mi è piaciuta meno la fase difensiva, abbiamo concesso troppi canestri facili e su questo dovremo lavorare di più a livello globale. Contro Ozzano dobbiamo crescere e migliorare sotto questi aspetti". Intanto è cambiato il calendario dell’OraSì che ha evitato di giocare due partite in tre giorni. La gara casalinga con San Severo è stata anticipata a mercoledì 29 ottobre (ore 20.30) e quella in casa della Luiss Roma si giocherà domenica 2 novembre alle 18.

Luca Del Favero