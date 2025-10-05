L’OraSì sfiora l’impresa. Ravenna comanda per 35’. Poi si spegne nel finale

Paperdì Caserta 80OraSì Ravenna 72

PAPERDI CASERTA: Iannotta ne, Vecerina 7, Sorbo ne, Hadzic 15, Laganà 13, D’Argenzio 14, Brambilla 5, Radunic 17, Ly-Lee ne, Pisapia, Lo Biondo, Nobile 9. All.: Lardo

ORASÌ RAVENNA: Naoni 11, Feliciangeli, Brigato 8, Morena, Ghigo 11, Paolin 3, Jakstas 17, Paiano ne, Dron 16, Cena 6. All.: Auletta

Arbitri: Coraggio – Bernassola - Tommasi

Note. Parziali: 18-18; 38-40; 58-63. Tiri da 2: Caserta: 19/30, Ravenna: 14/32; Tiri da 3: Caserta: 10/28, Ravenna: 10/32; Tiri liberi: Caserta: 12/14, Ravenna: 14/15; Rimbalzi totali: Caserta: 39, Ravenna: 32.

L’OraSì arriva ad un passo dal colpo grosso a Caserta, sciogliendosi a pochi passi dal traguardo. Ravenna comanda per 35’ e nel finale paga un crollo delle percentuali offensive, al cospetto di una big del campionato che ne approfitta con grande cinismo. L’OraSì entra in campo sfidando a viso aperto la bolgia del PalaPiccolo e trascinata da Jakstas piazza un 10-4 dopo tre minuti. Caserta risponde grazie al dominio a rimbalzo e con un 8-0 si fa sotto di una incollatura (11-12). Dall’altra parte c’è però un Jakstas immarcabile, autore di 10 punti nel primo quarto. Resta comunque l’equilibrio e al primo riposo il tabellone dice 18-18. Poi Ravenna sfodera la pallacanestro di Auletta e la Paperdì va in tilt. La difesa aggressiva disinnesca le tante bocche da fuoco campane, mentre in attacco è un vero e proprio tiro al bersaglio da tre punti.

Quattro triple consecutive, con il massimo vantaggio toccato sul 35-22, portano l’OraSì sul 38-25. Caserta inizia a giocare d’astuzia, conquistando preziosi tiri liberi che le permettono di arrivare all’intervallo sotto 38-40. L’OraSì ritorna dagli spogliatoi con la stessa lucidità e dopo essere stata agganciata a quota 40, allunga sul 48-42. Caserta agguanta il 50-50, ma l’OraSì la punisce con un altro mini break finalizzato dalla tripla di Brigato del 60-51 al 28’. La Paperdì ha mille vite e proprio quando Ravenna ha le idee un po’ annebbiate, la colpisce e piazza la fuga decisiva.

Brambilla e D’Argenzio sparano da tre il 71-65 al 35’, primo vantaggio casertano arrivato con un break di 11-0. Come se non bastasse l’OraSì inizia ad avere le polveri bagnate, a commettere ingenuità e ad essere imbrigliata dalla difesa a zona: emblematici sono i soli 5 punti segnati nei primi 8’ dell’ultimo quarto. I cecchini di Caserta sono invece lucidissimi e la Paperdì vola sul 77-68 al 38’, facendo calare il sipario. Ravenna ci prova fino all’ultimo, ma il cuore non basta.

Luca Del Favero