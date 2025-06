Lorenzo Turini: Ritorno in B Nazionale con l'Adamant dopo l'infortunio

Per Lorenzo Turini è stata una stagione dolceamara, perché se è vero che tra gli eroi della promozione dell’Adamant in B Nazionale figura anche il suo nome, lo è altrettanto il fatto che per gran parte della stagione l’esterno toscano ha dovuto guardare i compagni da casa, costretto ai box per l’infortunio al legamento crociato di fine 2024. Dopo sei mesi di riabilitazione, "Turo" ha pienamente recuperato e Ferrara sta pensando di confermarlo per dargli la possibilità di rilanciarsi in una categoria dove ha già giocato in passato. Non c’è ancora nulla di così concreto, ma ben presto le strade dell’Adamant e dell’esterno potrebbero di nuovo incontrarsi.

"Dispiace sempre quando ti fai male, in questo caso ancora di più perché stavamo costruendo qualcosa di bello, ed infatti tutto si è concretizzato poi con la promozione – le parole di Turini –. Ho vissuto tutte le partite da casa, quando il ginocchio ha cominciato a migliorare venivo al palasport, e non potevo di certo perdermi la finale. E’ stato per me un mix di emozioni contrastanti: sono ovviamente felice per la società e per i miei compagni, con cui ho legato moltissimo, ma allo stesso tempo ammetto che il rammarico è tanto per non aver potuto contribuire fino in fondo. Per fortuna la società è corsa ai ripari prendendo Casagrande per sostituirmi, lo ringrazio per avermi rimpiazzato alla grande, non avevo dubbi che il risultato sarebbe arrivato perché la squadra era fortissima".

Tra chi ‘sponsorizza’ maggiormente la conferma di Turini c’è coach Giovanni Benedetto, conscio della forza del giocatore – che nel momento dell’infortunio stava cominciando a carburare – e la cui intenzione è quella di riproporre il tandem Solaroli-Turini nello spot di "3" anche in B Nazionale, con lo spostamento di Casagrande da ala forte. "Per me il prossimo sarà un anno delicato – confessa il giocatore –, ovviamente tengo in considerazione l’opzione Ferrara nel caso in cui arrivi la chiamata, è un posto dove le cose si fanno seriamente e giocare in una categoria superiore mi farebbe estremamente piacere. Vediamo come si evolverà la cosa, ancora non c’è nulla di così concreto". La sensazione però è che sia solamente questione di tempo, e che in realtà i primi contatti informali con l’entourage del ragazzo ci siano già stati: per Turini sarebbe un’occasione da non lasciarsi scappare dopo un’annata passata ai box, in una piazza e in un campionato che ora danno stimoli ben diversi rispetto a quelli di un anno fa.

