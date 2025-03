Loreto impallina L’Aquila. Santucci e Tognacci super

ITALSERVICE LORETO PESARO

84

NUOVO BASKET AQUILANO

69

ITALSERVICE: Delfino 6, Cevolini, Arduini, Battisti 2, Cipriani 8, Mattioli, Ugolini 9, Tognacci 11, Santucci 27, Aglio 9, Broglia 5, Gulini 7. All. Ceccarelli.

L’AQUILA: Bologna, Compagnoni 12, Spasojevic 2, Nardecchia N. 11, Vigori 14, Ciccarelli 16, Di Paolo ne, Tuccella ne, Cecchi 12, Ferretti 2.

Arbitri: Uncini di Jesi e De Angelis di Grottammare

Parziali: 23-24, 43-39, 59-54. Usciti per 5 falli: nessuno.

PESARO

Altra vittoria per l’Italservice che batte al PalaMegabox L’Aquila nella penultima giornata di andata dei PlayIn Gold. Eppure la partenza è stata in salita, con Loreto che tentenna. Dall’altra parte gli abruzzesi sembrano più motivati e più precisi in attacco. Loreto non gioca con fluidità. Il freno tirato da parte dei locali è solo fino ai primi 5’. Poi i gialloblu mettono la quarta. Ma è nel secondo periodo che i padroni di casa danno il meglio. Dopo 2’ Pesaro conduce 30 a 24 grazie a Tognacci, Ugolini e Broglia. Si va all’intervallo con gli uomini di Ceccarelli avanti di un soffio (43-39), gli abruzzesi ritornano sotto, ma Loreto regge l’urto. Nella ripresa gli ospiti hanno buone percentuali al tiro, anche da tre. Gli aquilani arrivano fino a -1, poi sale in cattedra Santucci che con tre su tre fa respirare i suoi (+ 7 a 3’ dalla fine del terzo quarto 54-47). Nell’ultima frazione Tognacci tiene a bada gli ospiti. Al 7’ dell’ultimo quarto Loreto prova ad allungare con la tripla di Cipriani (+14). Il vantaggio aumenta con la tripla di Ugolini.

b. t.