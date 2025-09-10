Loreto, la spinta del presidente Baldini: "Dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo"

"Abbiamo lanciato questa avventura con lo slogan “Il cuore oltre l’ostacolo“, adesso dobbiamo andarcelo a prendere". Così Vincenzo Baldini, presidente del Loreto Basket che ieri ha presentato nel campetto dell’oratorio della chiesa la squadra e lo staff che parteciperà al campionato di serie B Nazionale. "Sono molto onorato di rappresentare una società storica come il Loreto, promettiamo di continuare questa tradizione con dedizione e passione". Interviene il main sponsor Alessandro Mengucci, amministratore delegato di Consultinvest: "Il nostro è un progetto che si fonda sull’inclusività, sul coinvolgimento e sui giovani. E’ nostra intenzione collaborare con altre società e realizzare una rete di sponsor che ci sostengono. Ma la nostra anima dovranno essere i giovani".

La parola passa al gm Federico Ligi: "Così tanta gente per la terza conferenza stampa in poco tempo non era scontata". Poi a parlare è Franco Del Moro responsabile relazioni esterne: "E’ per me una grande emozione tornare a Pesaro che, sportivamente e professionalmente, è casa mia, dove è iniziata la mia carriera. Adesso i miei colori sono quelli del Loreto ma dentro il mio cuore, come in quello della maggior parte dei pesaresi c’è il biancorosso ed avere qui oggi il presidente della Vuelle Valli e l’amministratore delegato Dalla Salda è molto importante". Il responsabile del settore giovanile è Andrej Rinolfi che dice: "Al centro di tutto c’è il ragazzo e il suo percorso di acquisizione di valori, prima di tutto di vita. Siamo molto cresciuti, oggi contiamo 92 giovani". Un numero considerevole, grazie anche alla collaborazione coi Bees: "Noi siamo il serbatoio del basket della città – spiega il responsabile Graziano Sartini –, partiamo dal baby basket". Nicola Morelli, presidente dei Bees, ricorda: "Il nostro obiettivo è formare gli uomini del domani".

Beatrice Terenzi