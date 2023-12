Lotesoriere (Blacks Faenza). "Dovremo lottare per l’8° posto. Roseto è di un altro livello»

Vincere aiuta a vincere e dunque i Blacks possono essere orgogliosi del colpo a Bisceglie, pur se si sono un po’ troppo complicati la vita. Non essere riusciti a chiudere una partita condotta dal primo minuto poteva regalare una beffa nel finale, ma Faenza è stata comunque brava a rimanere lucida e attenta fino all’ultimo secondo. La foto della gara è la carica che si danno Galassi e Poggi dopo che il pivot con una grande difesa aveva spento le ultime speranze di Bisceglie, facendole perdere un pallone che poteva valere il supplementare. Tra i singoli ha giocato l’ennesima grande gara di sostanza capitan Petrucci, che oltre a 9 punti ha regalato 4 assist e catturato 6 rimbalzi. Molto bene anche Poggi con 15 punti che ha ritrovato il canestro dopo un periodo in cui si era dedicato soprattutto alla difesa. "Faccio i complimenti a Bisceglie perché ha giocato una gara importante senza il suo straniero e un giocatore importante come Dip – sottolinea coach Alessandro Lotesoriere (foto Tedioli) –. Ha interpretato la partita come ci aspettavamo, tenendo benissimo il campo e facendo valere la sua energia e la fisicità. Abbiamo commesso il grosso errore di trasmettere loro fiducia concedendo 25 punti nel primo quarto poi per 25 minuti siamo stati tosti in fase difensiva e abbiamo mostrato la difesa che chiedo, ma ancora una volta Bisceglie si è rifatta sotto. Nel finale punto a punto siamo stati più lucidi negli episodi, ottenendo un successo che ci regala grande fiducia per continuare il nostro percorso di crescita". Domenica i Blacks saranno in casa di Roseto (imbattuta tra le mura amiche), seconda della classe insieme a San Vendemiano e San Severo. "La classifica al momento dice che Roseto è di un altro livello rispetto a noi e che dobbiamo sbucciarci le ginocchia e lottare per raggiungere l’ottavo posto. Bisognerà quindi dare battaglia e rendere la vita difficile ai nostri avversari, recuperando le energie di qualche giocatore che a Bisceglie ha stretto i denti per onorare la maglia. Speriamo anche di iniziare ad inserire Tomasini". L’ala si è infatti infortunata domenica 8 ottobre a Padova e la sua è stata un’assenza pesante viste le sue doti realizzative e la duttilità tattica. Dopo la gara a Roseto i Blacks avranno il derby casalingo con l’Andrea Costa Imola in programma sabato 23 alle 20.30, ultimo impegno prima della pausa. La prevendita è già iniziata.

l.d.f.