Luca Pollone saluta Forlì. Rbr pronta ad accoglierlo

C’è una certa procedura standard, nel mercato via social che investe anche l’estate del 2025. Consenso coi giocatori e accordi con gli agenti, certo, ma anche un rituale che è diventato consuetudine e, ormai, legge non dichiarata. Il primo passo è il saluto del giocatore al vecchio club, il secondo è il ringraziamento della società al giocatore stesso, il terzo l’annuncio ufficiale della nuova squadra. Su Instagram, prevalentemente, ma anche su tutti gli altri social per quanto riguarda i club.

Sta accadendo, ad esempio, con Luca Pollone, promesso sposo di Rbr da qualche settimana. Lunedì il giocatore ha salutato l’Unieuro e la stessa società forlivese ha ricambiato ieri mattina. A questo punto i primi due step sono completati e vien da pensare che l’ufficializzazione da parte di RivieraBanca possa essere imminente. Rimini, ieri, ha anche ringraziato Luca Conti che in prima persona, sul suo profilo Instagram, aveva comunque già dato l’addio al biancorosso. "Sei arrivato in punta di piedi – scrive Rbr – entrando subito a far parte del nostro gruppo. Ti sei messo a disposizione ogni giorno, aiutandoci a costruire la bellissima storia di questa stagione 24/25. Tutti insieme ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ti diciamo grazie".

A questo punto la posizione di ala piccola nel roster è ufficialmente vuota, ma sarà riempita a breve. I nuovi proprietari del ruolo saranno proprio Pollone e il classe 2007 Assane Sankare, quest’anno turista suo malgrado della stagione riminese, visto il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box fino a primavera. Tra i lunghi, è atteso a breve l’accordo ufficiale con Gora Camara, che farà coppia con Simioni anche nel 2025-2026 ed è atteso da un’estate in cui potrebbe addirittura incontrare l’Italia col suo Senegal alla Trentino Basket Cup.

Loriano Zannoni