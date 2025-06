Luca Prati nominato nuovo allenatore del Basket Jolly

È Luca Prati il nuovo allenatore del Basket Jolly. La società cittadina, unica reggiana a prender parte nella stagione appena conclusa alla poule playoff di Divisione Regionale 1, pur senza riuscire a centrare la promozione al piano superiore, ha scelto l’ex assistente di Alberto Baroni sulla panchina della Re-Basket 2000 nell’ultimo biennio per prendere il posto di Franco Stachezzini, che ha varcato il Secchia per approdare al Mo.Ba Modena al posto di Guido Boni, non confermato nonostante il salto in Serie C. "Sono felice di avere questa opportunità, che sono certo possa essere importante per la mia crescita, certo al contempo della coesione e della forza del gruppo che andrò a guidare" sono le prime parole in biancoblù di Prati (foto), che ha ringraziato la dirigenza, in particolare Umberto Messori e il ds Davide Braglia per averlo scelto.

Scendendo in Divisione Regionale 2, le Gazze Canossa proseguiranno per la seconda stagione di fila con Davide Bellezza; analoga scelta, inoltre, per l’Icare Cavriago, che ha confermato coach Davide Croci.

Giovanili. Sconfitta per la Pallacanestro Correggio nella semifinale del campionato Under 17 Regionale: i gialloneri si arrendono 69-67 a Rimini e terminano così il loro percorso. Ancora in corsa, invece, L’Arena Montecchio, che dall’altra parte del tabellone affronterà Anzola.

Novellara, invece, chiude al terzo posto il "Città di Trento" nella categoria Esordienti, superando nella finale di consolazione i friuliani della Libertas Cusignacco.