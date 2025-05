Luigi Garelli lascia la panchina dei Blacks: Lorenzo Pansa possibile successore

Si preannuncia un mese di giugno ricco di novità in casa Blacks. Pare infatti che Luigi Garelli lascerà la panchina per diventare dirigente, anticipando così di un anno l’accordo previsto nel contratto triennale firmato la scorsa estate. Un passo importante nella carriera del tecnico di Bazzano, ma forlivese d’adozione, che lascerà il ruolo di allenatore dopo oltre trent’anni di carriera nei quali ha conquistato otto promozioni (sette da capo allenatore) e due Coppe Italia di B, allenando anche in A2.

I Blacks dovranno quindi scegliere un nuovo allenatore e tutti gli indizi portano al 43enne Lorenzo Pansa, nell’ultima stagione a Vigevano in A2 dove è retrocesso ai playout. Il tecnico di Casale Monferrato, che ha salutato il club lombardo dopo due stagioni, è davvero l’uomo giusto al posto giugno a Faenza, visto che è sempre stato molto bravo con i giovani e potrà valorizzare i ragazzi della Raggisolaris Academy. Per informazioni chiedere proprio a Garelli che nella stagione 2015/16, quando venne promosso in A2 con Forlì, dovette sudare parecchio per eliminare la giovane Valsesia di Pansa in semifinale. Il tecnico ha anche conquistato la promozione in A2 con Fabriano, ha allenato molti anni nel secondo campionato nazionale dove ha vinto la Coppa Italia nel 2018 vincendo la finale contro Ravenna. Non resta che attendere se i rumors saranno confermati.

l.d.f.