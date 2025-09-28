L’ultima prova generale. A Varese è (quasi) gara vera
La Pallacanestro Reggiana impegnata oggi contro l’Openjobmetis. I locali sono reduci dalla peggior sconfitta della loro storia: 116-62 con Tortona.
L’ultima prova generale prima dell’esordio ufficiale nel campionato di Serie A. Oggi alle 17 all’Itelyum Arena di Varese, la Pallacanestro Reggiana giocherà un’amichevole contro l’Openjobmetis. Il match avrà però i connotati (quasi) della partita vera. Entrambe le squadre, infatti, devono cancellare le ultime disastrose uscite. La Una Hotels cercherà di lasciarsi alle spalle la bruciante eliminazione dal ‘Q-Round’ di Bcl con Anversa, mentre i lombardi – seppur in un torneo estivo – sono reduci dalla peggior sconfitta nella gloriosa storia del club. Con Tortona è infatti andato a referto un impietoso -54 (116-62) frutto anche di un break di 35-0 in favore dei piemontesi che, almeno in tempi recenti, non abbiamo mai sentito a queste latitudini. Coach Kastritis – greco proprio come Priftis – è finito nell’occhio del ciclone e c’è addirittura qualche voce che ritiene che la sua posizione, dopo una debacle di quelle dimensioni, non sia più così solida. Sicuramente si tratta di uno sberlone che si è fatto sentire e da cui è nato poi un lungo colloquio tra i gm Sogolow e Horowitz e il coach ellenico. Ad una pronta reazione, oltre agli italiani Librizzi e Alviti, sono chiamati soprattutto gli americani Moody e Moore. Per quanto riguarda la Pallacanestro Reggiana, invece, sono attese risposte un po’ da tutti, ma sono soprattutto i lunghi (Cheatham, Williams, Severini ed Echenique) e lo spot di ala piccola (Vitali e Woldetensae) a dover fornire le risposte più concrete dopo l’altalena della preseason e della prima fase del Q-Round di ‘Basketball Champions League’. I dati ci dicono che al momento il tallone d’Achille sono i rimbalzi, con tante (troppe) seconde chance concesse anche a quegli avversari non così fisici e atletici. Sul perimetro, invece, l’unico che ha avuto un rendimento all’altezza della propria fama è stato Barford, mentre Smith è apparso ancora un po’ arrugginito e Caupain (foto) ha fatto (spesso) il proprio compito, ma dovrà salire ancora di livello e dare più soluzioni offensive ad una squadra che al momento fa molta fatica. La sfida è quindi interessante per tutti i motivi già citati, ma anche perché sarà un antipasto della terza giornata che – domenica 19 ottobre alle ore 18 – vedrà l’Openjobmetis Varese arrivare al ‘PalaBigi’.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su