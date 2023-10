L’Unahotels diverte e fa sognare: battuta Treviso nella bolgia del Bigi

Reggio Emilia, 29 ottobre 2023 – La Pallacanestro Reggiana conquista la quarta vittoria in campionato e conferma che da queste parti, quest’anno, c’è il materiale giusto per divertirsi. Lo hanno capito al volo i 3.780 presenti – record stagionale - che alla fine hanno applaudito la squadra di Priftis, capace di scrollarsi di dosso una Treviso rimaneggiata (out Bowman e Zanelli), ma tenuta in piedi da Harrison e Allen che si sono arresi solo a un giro di lancette dalla fine. In quel momento, il solito, strepitoso Galloway ha esploso la bomba del +12 nel canestro avversario (90-78) mandando in estasi tutti i tifosi, con Graziano Sassi in testa. Il socio biancorosso aveva chiesto una vittoria nel giorno del suo 71esimo compleanno ed è stato accontentato come meglio non si poteva. Reggio adesso è anche quarta in classifica e strizza l’occhio all’elite del basket italiano con giocatori che, oltre a vincere, deliziano la platea.

Com’era lecito aspettarsi, non è stata una passeggiata, perché le squadre di Vitucci sono sempre messe bene in campo. I biancorossi hanno provato più volte la fuga, soprattutto a cavallo tra il terzo e il quarto periodo, quando Smith con due entrate a canestro aveva siglato il +15 (73-58). Qui però la Nutribullet ha trovato ancora una volta la forza di reagire e con un Harrison quasi eroico e senza Booker (cacciato da una terna arbitrale che ha fischiato al contrario per tutta la gara) è arrivata al -5 (83-78) quando mancavano 2 minuti e 20 secondi alla sirena. Col palazzetto che spingeva al massimo dei decibel, prima due liberi di Hervey, poi un canestro di Grant e infine la tripla di Galloway, l’incontro ha preso inequivocabilmente la direzione dei padroni di casa.

La difesa è ancora da sistemare, i passaggi a vuoto non mancano, così come alcuni flash in cui ci vorrebbe più determinazione per chiudere il discorso senza correre troppi rischi. Ma sono gocce in un mare di cose positive.

La battaglia a rimbalzo, per esempio, questa volta è stata vinta (43-36) e si tratta ovviamente di un’ottima notizia, che evidenzia un progresso. Più di ogni considerazione tecnica o tattica però, c’è da sottolineare l’entusiasmo che questo nuovo corso sta trasmettendo a tutto l’ambiente. Eccezion fatta per la sconfitta con Milano, la banda di Priftis le ha sempre suonate segnando almeno 85 punti e toccando almeno quota 90 per due volte consecutive. Seguire una squadra che entusiasma non è un aspetto secondario. Avanti così.

Tabellino

REGGIO EMILIA 90

TREVISO 83

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 12 (3/6, 1/3), Galloway 29 (3/4, 7/16), Vitali 4 (0/1, 1/2), Hervey 22 (5/8, 2/4), Faye 2 (1/2); Smith 11 (3/7, 1/4), Grant 4 (1/1, 0/2), Atkins 6 (2/5, 0/1), Chillo. N.e.: Gi.Camara, Cipolla, Uglietti. All.: Priftis.

NUTRIBULLET TREVISO: Booker 9 (3/6, 0/3), Harrison 21 (3/4, 3/7), Young 17 (3/6, 3/10), Allen 24 (5/8, 2/7), Paulicap (0/2); Torresani 3 (1/1, 0/1), Faggian (0/1, 0/1), Go. Camara 3 (3/3, 0/4), Mezzanotte 6 (1/3, 0/1) N.e.: Tadiotto, Zanelli, Scandiuzzi. All.: Vitucci.

Arbitri: Begnis, Perciavalle, Galasso. (26-23, 46-43; 69-58)

Note T.l.: Reg 18/25 Tre 25/32. Rimb.: Reg 43 (Hervey 10) Tre 36 (Young 8). Ass.: Reg 16 (Weber 6) Tre 10 (Allen 3). Spettatori 3.780.