Lusa ancora più forte. L’obiettivo è vincere

Costruiti per vincere il campionato. Il Lusa Basket Massa Lombarda si ripresenta ai nastri di partenza della Divisione Regionale 1 con l’obiettivo di salire di categoria, sfumato nella scorsa stagione in un assurdo spareggio figlio di un regolamento per fortuna modificato, dopo che aveva dominato la stagione. La squadra del confermato coach Massimo Solaroli, che inizierà ad allenarsi da mercoledì prossimo, ha cambiato ben sei giocatori rendendo però il roster ancora più competitivo con elementi che hanno avuto un lungo passato anche nelle categorie superiori. Lorenzo Benedetti, playguardia con una lungo passato in B nei Raggisolaris, e la guardia Riccardo Ravaioli, ex bandiera degli Aviators Lugo, garantiscono esperienza e qualità come le ali Dario Farabegoli e Luca Conti, quest’ultimo sceso dalla B Interregionale. Il Lusa ha dunque tutte le carte in regola per arrivare tra le prime due per accedere direttamente ai playoff (le classificate dal quarto al sesto posto disputeranno i play in), ma l’unico neo è come sempre il campo da gioco e da allenamento.

Anche quest’anno la squadra giocherà a Lugo non essendo agibile il palazzetto di Massa Lombarda con la speranza di trasferirsi a Sant’Agata da gennaio. "Non è stato facile rinunciare a giocatori importanti come Caroli e Fabiani – spiega Massimo Solaroli – ma lo abbiamo fatto per far avere alla squadra più attitudine difensiva ed energia. Credo che ci siamo rinforzati costruendo un buon roster e stando attenti al budget e siamo pronti a disputare una stagione difficile. Il livello del campionato si è alzato e ci sono tante squadre competitive sia nel bolognese che in Romagna. Da qualche anno agli atleti conviene scendere di categoria per poter abbinare il lavoro alla pallacanestro gestendo meglio la loro vita e questo ha portato ad un incredibile aumento del tasso tecnico. La nuova formula è senza dubbio migliore della precedente, anche se non mi sembra giusto che ci si giochi tutta la stagione in una sola partita di play in, ma soprattutto penso che al termine di trenta gare di stagione regolare, chi è primo debba salire direttamente di categoria, perché vuole dire che è stato il più forte dopo tanti mesi di campionato".

Il roster di Massa Lombarda. Playmaker: Lorenzo Benedetti, Alex Laslau e Alberto Spinosa Guardia: Davide Alberti,Tommaso Colombo Ali piccole: Giacomo Ravaglia e Riccardo Ravaioli Alipivot: Francesco Ciadini, Luca Conti, Dario Farabegoli e Michele Martini Luca Del Favero