Lusa Basket Massa Lombarda accede ai playoff con vittoria su Jolly Reggio Emilia

Il Lusa Basket Massa Lombarda conquista il secondo posto nel girone e l’accesso ai playoff. Decisiva è stata la vittoria per 80-71 (19-12; 32-34; 48-57) in casa del Jolly Reggio Emilia. Nel prossimo turno, che sarà l’ultima giornata di campionato, Massa giocherà venerdì alle 21.30 a Baricella, e dovrà sperare che Modena, appaiata a lei in classifica, perda in casa con Reggio. In caso di arrivo a pari punti avrebbero la meglio gli emiliani grazie allo scontro diretto a favore. Nel girone V2, Lugo ha riposato, mentre la Raggisolaris Academy ha perso 69-95 (15-21; 34-46; 56-75) in casa con la capolista 4 Torri Ferrara.

Sabato alle 20.45 al Campus si giocherà il derby tra Faenza e Lugo, con gli Aviators che hanno ancora piccole speranze di chiudere al 2° posto. Il tabellino di Massa: Ravaglia 2, Colombo 16, Spinosa, Dalpozzo 1, Caroli 16, Orlando, Castelli, Fabiani 26, Gorini 12, Ciadini 7. All.: Solaroli. Il tabellino di Faenza: Garavini 9, Merendi 4, Dellachiesa 2, Sirri 13, Ravaioli 5, Grillini, Gorgati 2, Naldini, Camparevic 18, Marras, Lazzari 9, Bendandi 7. All.: Monteventi. Classifica girone V2: 4 Torri Ferrara 12; Vis Persiceto** 8; Lugo 6; Raggisolaris Academy e Castel Maggiore* 4. * deve riposare gare in meno Classifica girone V3: Mo.Ba. Modena e Massa Lombarda 12; Baricella e Jolly 2000 Reggio Emilia 6; Tigers Villanova* 0. * deve riposare

Divisione regionale 2 Niente da fare per il Faenza Futura sul campo dei Massacramento Kings Monte San Pietro nella prima gara dei quarti di finale. I faentini perdono 44-60 (14-17; 23-33; 29-43) e ora dovranno cercare di pareggiare i conti venerdì alle 21.45 al Campus, davanti al loro pubblico. Il tabellone dei quarti (le serie sono al meglio delle tre): Massacramento Kings Monte San Pietro – Faenza (1-0); PGS Bologna – San Mamolo Bologna; San Lazzaro – Tigers Forlì; Bellaria – Navile Bologna (1-0). Il tabellino di Faenza: Guerra, Samori M. 7, Lullo 3, Monteventi, Samori L. 5, Ercolani 6, Silimbani 6, Mazzotti 4, Tempesti 9, Boattini 2. All.: Bertozzi. In B donne si chiude con una vittoria l’ottima stagione del Faenza Basket Project, impostasi 73-62 (19-20, 42-31; 58-41) in casa del Peperoncino Castello d’Argile. Faenza chiude così decima.