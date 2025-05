Lusa Basket Massa Lombarda chiude seconda e affronta i playoff contro Piacenza

Nessun colpo di scena finale per il Lusa Basket Massa Lombarda che chiude al secondo posto la seconda fase del campionato. Decisiva non è stata la vittoria per 70-53 (20-15; 43-23; 61-40) in casa di Baricella, ma il successo di Modena con Reggio Emilia, che ha mantenuto così il primo posto grazie allo scontro diretto a favore con i romagnoli. Ora per Massa Lombarda ci sarà la difficilissima gara secca di playoff in casa di Piacenza, formazione che ha perso soltanto una volta in stagione, con la vincente che si qualificherà al triangolare dove in palio ci saranno due promozioni. La partita si giocherà nel week end.

Nel girone V2, gli Aviators Lugo vincono 88-83 (20-22; 38-34; 67-66) il derby con i Raggisolaris Academy: entrambe le squadre non si qualificano ai playoff. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 9, Colombo 6, Spinosa 11, Dalpozzo 2, Caroli 13, Orlando 4, Castelli, Fabiani 17, Gorini 6, Ciadini 2. All.: Solaroli. Il tabellino di Lugo: Rosetti, Cortecchia 3, Mazzotti 7, Baroncini L. 9, Fussi 9, Creta 10, Canzonieri 8, Caramella 6, Belmonte 9, Arosti 19, Ravaioli, Pasquali 8. All.: Baroncini F. Il tabellino di Faenza: Garavini 5, Merendi 13, Dellachiesa 11, Sirri 12, Ravaioli 11, Grillini 2, Gorgati 5, Lanza ne, Naldini 10, Marras 2, Lazzari 7, Bendandi 5. All.: Monteventi Classifica girone V2: 4 Torri Ferrara 14; Vis Persiceto 10; Lugo 8; Raggisolaris Academy e Castel Maggiore 4. Classifica girone V3: Mo.Ba. Modena e Massa Lombarda 14; Jolly 2000 Reggio Emilia e Baricella e 6; Tigers Villanova 0.

In Divisione regionale 2 si ferma ai quarti di finale il cammino playoff del Faenza Futura. I manfredi perdono 49-55 (11-14; 23-33; 35-42) anche la seconda sfida con i Massacamento Kings Monte San Pietro. In serie C Il Capra Team Ravenna ipoteca la promozione in serie B vincendo 53-31 (18-9; 27-19; 40-31) la gara di andata della finale playoff in casa di Noceto. Per centrare lo storico salto di categoria, le bizantine dovranno difendere il +22 nel match di ritorno che si giocherà sabato alle 21 alla palestra Mattioli.