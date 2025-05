Lusa Basket Massa Lombarda fermato nei playoff: Piacenza avanza verso la serie C

Termina nei playoff la marcia del Lusa Basket Massa Lombarda verso la promozione in serie C. I ravennati cadono 70-85 (22-22; 37-34; 48-68) in casa del Piacenza Basket Club, un risultato prevedibile, visto che gli emiliani hanno perso soltanto una volta in tutta la stagione. Massa Lombarda riesce a stare in partita nei primi venti minuti, ma subisce il parziale decisivo nel terzo quarto, trovandosi sotto 48-68 al 30’. Uno scarto che non viene più colmato per merito anche dei padroni di casa che lo gestiscono fino alla fine. Piacenza lotterà per uno dei due posti in C nel triangolare in programma nel weekend ad Anzola, dove ci saranno anche Modena e 4 Torri Ferrara, le formazioni che hanno dominato sin da inizio stagione.

Il Lusa Basket Massa Lombarda chiude comunque un’annata positiva, ma anche beffarda, visto che è arrivata seconda nel girone del Poule Promozione a causa della differenza canestri con Modena, trovandosi così un’avversaria fortissima nei playoff come Piacenza. Se fosse arrivata prima, avrebbe quasi certamente raggiunto l’ultimo atto del campionato. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 6, Colombo 5, Spinosa A. 2, Dalpozzo 4, Caroli 19, Orlando 4, Castelli ne, Fabiani 10, Gorini 6, Ciadini 14. All.: Solaroli.