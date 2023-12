L’Use Rosa batte Torino. E cala il poker di vittorie

use rosa empoli

62

torino teen basket

45

USE ROSA SCOTTI: Fiaschi, Castellani 9, Ruffini 6, Patanè 16, Stoichkova 7, Merisio 6, Avonto, Villaruel 8, Manetti, Antonini 4, Casini, Miscenko 6. All. Cioni.

TORINO TEEN BASKET: Azzi 4, Gregori n.e., Delboni 3, Sabou 2, Colli 8, Giangrasso 11, Baima 2, Tortora 2, Isolardi 3, Carfora n.e., Jankovic 1, Cristelo Alves 9. All. Corrado.

Arbitri: Bernassola e Barbieri di Roma.

Parziali: 18-14; 37-22; 51-35.

EMPOLI – Quarta vittoria consecutiva per l’Use Rosa Scotti, che supera agevolmente Torino e conserva l’imbattibilità del Pala Sammontana, con qualche posto vuoto di troppo. Le ragazze di coach Cioni si impongono con una prova da minimo sindacale, ma senza mai rischiare di vedersi portare via i due punti ed anche con diverse prestazioni individuali di tutto rispetto. Tuttavia, con un briciolo di precisione in più in tiri banali, da parte delle empolesi, la gara si sarebbe già potuta dichiarare conclusa dopo dieci minuti, vista la netta superiorità dimostrata sul parquet dall’Use. Le giovani piemontesi approcciano comunque bene e si prendono anche dei piccoli ma effimeri vantaggi, prima che Villaruel e Patanè indirizzino una sfida che, dopo il 17-12, si chiude 18-14 al termine del primo tempino.

Merisio aggiusta la mira dall’arco e, dopo la tripla di Isoardi, la gara va di fatto in ghiaccio con un parziale di 12-0 a firma Patanè, Miscenko (per lei anche una tripla ed un assist al bacio) e Castellani. Sul tabellone si legge 35-20 quando Giangrasso torna a segnare fino poi al 37-22 di metà partita. Un libero per parte giusto per scaldarsi e strada in discesa per una gara che, a quel punto, è solo da gestire. Ruffini è ispirata in attacco, suo il 44-26, e Stoichkova festeggia la recente laurea con la tripla del 47-36. Al 30’ il punteggio recita 51-35 ed a quel punto si gioca solo per arrivare in fondo. Così a prendersi la scena, ad un paio di minuti dalla sirena, è Sara Casini (nella foto) che fa il suo ingresso in campo dopo l’intervento alla spalla che l’ha tenuta fuori per diverse settimane. La gara finisce 62-45 con l’Use che sale a 14 punti in classifica, in piena zona play-off in un girone a dir poco difficile, dopo una splendida serata di Patanè, i 19 rimbalzi di Manetti e la faccia finalmente sorridente di Casini. Adesso, però, testa alle prossime due partite, domenica a Broni (quarta con 2 lunghezze di vantaggio sulle empolesi) e Derthona in casa venerdì 22 dicembre (attualmente leader insieme a Galli San Giovanni Valdarno), che potrebbero dare la reale dimensione di questa Use Rosa Scotti.

Simone Cioni