L’Use Rosa è soddisfatta. Ma non bisogna adagiarsi

In un colpo sola il successo di Roma contro la Stella Azzurra ha, da un lato, interrotto il digiuno esterno dell’Use Rosa Scotti, e dall’altro confermato le biancorosse nel gruppone delle migliori di un girone difficile come quello A di Serie A2 femminile. "Era fondamentale vincere per due motivi. Il primo è dare continuità ai risultati dopo il bel successo su Mantova ed il secondo è l’averlo fatto in trasferta – esordisce coach Alessio Cioni –. Queste sono le cose più importanti che ci portiamo via da Roma. Passando ad analizzare la gara dal punto di vista del gioco, avevamo individuato dentro l’area dei vantaggi in determinate situazioni e siamo riuscite bene a sfruttarle. Lo testimonia il fatto che tre lunghe siano andate in doppia cifra e questo significa che il piano partita è stato rispettato. Dobbiamo migliorare sulle palle perse perché regaliamo dei possessi gratuiti ed a volte incomprensibili mentre in difesa le cose sono andate bene. Il break decisivo non a caso è arrivato proprio quando abbiamo alzato l’intensità e quindi dobbiamo come sempre riuscire a concentrarci proprio su questo aspetto che, ancora una volta, è stato determinante".

Insomma, la bilancia pende decisamente dalla parte degli aspetti positivi ed ora l’obiettivo è riuscire a dare continuità a prestazioni e risultati. A partire già da domenica prossima quando, al Pala Sammontana, arriverà Carugate, squadra che al momento viaggia nelle zone basse della classifica. Un match che Miscenko (nella foto) e compagne non dovranno sbagliare.