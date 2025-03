L’Use Rosa scrive la storia. Coppa Italia biancorossa

COSTA MASNAGA74USE ROSA75

LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz 15, Osazuwa 16, Kaczmarczyk 4, Motta, Crowder 17, Cibinetto 6, Gorini 2, N’Guessan 11, Bonomi 3, Serra n.e. All.: Andreoli.

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 15, Colognesi 14, Castellani 13, Antonini, Vente 6, Leghissa n.e., Ruffini 10, Samoylych n.e., Ianezic 17, Ndiaye, Chelini n.e., Casini. All.: Cioni.

Parziali: 18-25; 39-41; 53-59.

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Quello appena andato in archivio è un fine settimana che difficilmente dimenticheranno in casa Use Rosa. Con la terza prestazione da incorniciare in altrettanti giorni, infatti, la squadra di coach Alessio Cioni alza al cielo per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia di Serie A2. Di Osazuwa il primo canestro mentre sono Tarkovicova e Colognesi a spazzare via l’inevitabile nervosismo iniziale da finalissima. Si deve a loro il 7-13 iniziale, poi Castellani e Ruffini firmano con cinque punti a testa il 15-23 ed al 10’ siamo 18-25. Nel secondo tempino le biancorosse continuano a spingere e raggiungono la doppia cifra di vantaggio (24-34 a metà frazione), prima che le lombarde tornino sotto (36-37). Con le unghie, i denti e soprattutto la quarta tripla su cinque tentativi di Tarkovicova (37-41) la Scotti resta avanti (39-41 al 20’). Dopo l’intervallo Osazuwa impatta subito, ma Ruffini e Castellani rispondono: 42-49. Ianezic in penetrazione mette il 42-51, poi un break di 7-0 riporta Costa a contatto (49-51) e un gioco da tre punti di Penz vale il sorpasso (52-51). Colognesi impatta e Ianezic, ancora lei, a mettere due triple che pesano come macigni: 53-59 al 30’. Tarkovicova va subito in lunetta e ne mette uno (53-60) ed ecco un altro momento importante con Casini che ruba palla e serve Colognesi: 56-64. Costa torna sul 64 pari ed il sorpasso arriva dalla lunetta: 66-64.

Tornano in campo Casini e Vente ma qualcosa in attacco si è inceppato e, per fortuna, l’Use Rosa tiene botta in difesa. La partita entra nella fase decisiva e Ianezic mette cinque punti: 67-69. Ruffini è glaciale dalla lunetta (67-71), poi Ianezic segna il 69-73. Ancora Osazuwa per il 71-73 al 9’ e, dopo alcuni errori, Ruffini mette il libero del 71-74. Sull’errore nel secondo si accende una mischia a rimbalzo dalla quale esce vincitrice Ianezic che subisce fallo e mette anche lei un libero 71-75. Pare finita ma Cibinetto, di tabellone, trova la bomba del 74-75. Coach Cioni chiama minuto quando manca poco più di un secondo. Alla ripresa fallo su Colognesi che sbaglia il primo e volutamente il secondo. Sul rimbalzo le mani di Vente, sulla Coppa quelle dell’Use Rosa Scotti. "Sono strafelice, dopo questi splendidi anni mancava questo trofeo e l’abbiamo conquistato – commenta Cioni – Alleno un gruppo incredibile è un piacere lavorare con queste ragazze che, dove non arrivano con la tecnica, arrivano col cuore. E’ la vittoria del gruppo, di tutto lo staff che lavora giorno dopo giorno, della società. Un plauso va anche alle ragazze empolesi che ci sono in questo gruppo, le ragazze nate e cresciute nel nostro vivaio ed arrivate alla prima squadra".