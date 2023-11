L’Use Rosa va a Selargius. Gara dalle molte insidie

Quest’oggi alle 18 l’Use Rosa Scotti chiude il programma della 6ª giornata di A2 femminile, affrontando la delicata trasferta sarda a Selargius (Ca). Le padrone di casa sono una squadra particolarmente ostica, quindi, per le biancorosse sarà una gara da prendere con le molle, una di quelle da affrontare col piglio giusto. Con Stoichkova che si aggregherà al gruppo direttamente in Sardegna dopo la parentesi con la sua Nazionale per le qualificazioni europee, e con l’obiettivo di dare continuità alla bella vittoria contro La Spezia, coach Alessio Cioni presenta così la sfida. "Da un punto di vista logistico una trasferta sarda infrasettimanale non è facilissima – attacca il tecnico biancorosso – e questo si somma al fatto che andiamo ad affrontare una partita impegnativa contro una squadra che ha un roster importante in questo girone e viene da due vittorie a fila".

"Quest’anno non ci sono mai partite tranquille e le sarde sono proprio lì a dimostrarlo – prosegue Cioni –. Sono complete in tutti i ruoli e, rispetto all’anno scorso, hanno migliorato allungando le rotazioni sulle esterne e sulle lunghe. A livello di nomi sono di prima qualità, basti pensare a Granzotto, Ceccarelli o a un reparto lunghe che forse è il più completo del girone. Siamo quindi attesi da una gara tosta e dovremo essere brave a farci trovare pronte con un buon approccio alla partita".

"Gli impegni con la Nazionale di Stoichkova – conclude l’allenatore di Castelfiorentino – ci hanno impedito di allenarci al completo, ma è una cosa a cui non dobbiamo pensare in sede di vigilia. Ora l’obiettivo è prepararla al meglio per portare a casa una vittoria che sarebbe molto importante".