L’Use si riscatta. Travolge il Don Bosco al Pala Sammontana

USE EMPOLI77DON BOSCO TORINO53

USE COMPUTER GROSS: Ciano 16, Ramazzotti, Sesoldi n.e., Rosselli 6, Cipriani 3, Sakellariou 11, De Leone 7, Marini 5, Tosti 7, Soviero 9, Paluzzi 13, Regini. All.: Valentino.

DON BOSCO CROCETTA TORINO: Coti, Andreutti 2, Hida 7, Lachello 4, Minnucci 8, Cellino 3, Rosso 2, Trigiani 3, Braga 7, Cian 5, Villar 8, Okoro 4. All.: Maino.

Arbitri: Posarelli di Grosseto e Pampaloni di Terranuova Bracciolini.Parziali: 25-19; 42-34; 58-44.

EMPOLI – Pronto riscatto dell’Use Computer Gross, che al Pala Sammontana travolge il Don Bosco Crocetta Torino e dimentica il ko di Lucca. Grande prestazione soprattutto in difesa da parte dei biancorossi, specie nel finale quando c’è da chiuderla e concedono appena 2 punti in 8 minuti. Del resto quando non le prendi, poi, in qualche modo le dai, specie se hai gente come Sakellariou, Paluzzi o Ciano che trovano con regolarità la via del canestro, soprattutto nei momenti topici del match. Insomma una bella botta di morale per un gruppo giovane come quello biancorosso.