L’Use supera Casale. La vittoria è per Lombardi

Use Empoli 76Junior Casale 64

USE COMPUTER GROSS: Ciano 10, Rosselli 9, Cipriani 11, Sakellariou 18, De Leone 14, Tosti 2, Soviero 4, Paluzzi 6, Regini, Marini 2, Sesoldi n.e., Ramazzotti n.e. All.: Valentino.

JUNIOR BASKET CASALE: Avonto 9, Azzano 14, Raiteri 5, Galdiolo 5, Francione 10, Sirchia 12, Ruiu 2, Ravioli 7, Bertaina, Comin, Leuzzi. All.: De Giovanni.

Arbitri: Zanzarella di Rapolano terme e Pompei di Spello.

Parziali: 21-13; 45-32; 64-50.

EMPOLI - Nel fine settimana in cui la società ha ricordato come tradizione il suo storico presidente Ademaro Lombardi, con un torneo di minibasket dedicato ai nati nel 2011, anche la prima squadra maschile non si poteva esimere dal regalare alla memoria di Lombardi la prima vittoria della nuova stagione. Al Pala Sammontana i biancorossi regolano Casale per 76-64, fondando il proprio successo su una difesa fin da subito ferrea, affidandosi poi alle mani di Sakellariou e alla brillantezza di Ciano e Cipriani per completare l’opera. Il primo canestro stagionale è di Soviero che appoggia una palla recuperata da Rosselli. Dopo un avvio dal punteggio basso (10-5 al 7’), l’Use alza il ritmo e scappa nel finale di primo quarto (21-10), prima che la tripla di Marini riporti i piemontesi sotto la doppia cifra di svantaggio. Nel secondo tempino la squadra di Valentino riparte bene e controlla senza problemi il punteggio tenendo sempre a debita distanza i piemontesi (45-32 al 20’). Dopo l’intervallo lungo, però, l’Use cresce col passare dei minuti, tanto che Ciano firma il più 17 biancorosso ((51-34). Trovare spazio in attacco, per Casale, è sempre una gran fatica e la forbice del punteggio si restringe soltanto quando, inevitabilmente, i biancorossi tirano un po’ il fiato. Sakellariou si conferma però dalla mano calda e firma il nuovo massimo vantaggio empolese (57-39), prima che la terza frazione si chiuda sul 64-50. Nell’ultimo quarto l’Use soffre un po’ la reazione finale di Casale, che tenta il tutto e per tutto, ma gestisce bene chiudendo di fatto il conto con due canestri di Ciano per il 73-60 a quattro minuti dalla fine. Il 75-60 di De Leone è un altro passo verso il traguardo con la Computer Gross che a questo punto non concede niente o quasi in difesa, portando così a casa i primi due punti di questo campionato di Serie B Interregionale.