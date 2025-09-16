Marchini, c’è aria di derby: "Livorno, gara speciale"

Da ex libertassino, per Davide Marchini l’esordio di domenica contro la Pielle ha un sapore diverso rispetto a tutti gli altri incroci possibili.

L’Adamant si appresta infatti a fare il suo debutto in Serie B Nazionale, davanti al pubblico amico della Bondi Arena, contro una delle corazzate del girone: il capitano biancazzurro sta smaltendo un problema muscolare al polpaccio accusato la scorsa settimana, e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, con un cauto ottimismo.

"E’ un piccolo infortunio da gestire però con le pinze – confessa Marchini – lo stiamo trattando e devo dire che migliora giorno dopo giorno. In generale l’emozione è tanta, così come l’entusiasmo che ci portiamo dallo scorso anno e dalla promozione, esordire in casa davanti a così tanto pubblico sarà bello. Mi aspetto un bel po’ di tifosi da Livorno, la Pielle è sempre stata seguita da un sacco di gente, e sono sicuro sarà così anche domenica. E poi per me personalmente, che ho vissuto diversi anni da giocatore della Libertas, ha un sapore particolare".

Marchini si addentra poi nelle qualità dell’organico livornese, costruito per stare al vertice: "Si giocheranno la promozione alla fine dell’anno, è una squadra completa in tutti i ruoli, con una panchina lunghissima ed alcuni giocatori fuori categoria. Fisicamente sono grossi, tecnicamente molto bravi, ma essendo la prima di campionato ci potranno essere tante incognite: noi stiamo lavorando bene sull’attacco, abbiamo talento offensivo e tante soluzioni, dobbiamo migliorare in difesa".

Da Livorno sono attese almeno 400 persone, ma anche il popolo ferrarese risponderà presente, ed ecco allora che domenica la Bondi Arena potrebbe essere di nuovo stipata di gente proprio come nella festa per la promozione. Occasione in più per affrontare la sfida nel modo giusto.

"Dovremo entrare in campo con l’atteggiamento giusto – spiega Marchini –, senza pressioni e giocando la pallacanestro che sappiamo giocare: se saranno più bravi di noi, gli stringeremo la mano. Mi aspetto tanto pubblico e la spinta della nostra gente sarà fondamentale per provare a fare l’impresa".

Oggi, intanto, partirà la prevendita dei biglietti per l’attesissima sfida di domenica: il countdown è già partito, Ferrara riassapora la pallacanestro che conta e lo fa con una partita per cuori forti, per iniziare la stagione di B nazionale.

Jacopo Cavallini