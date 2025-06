Marianna Zanetti si unisce all'E-Work Faenza: giovane talento del basket femminile

Un giovanissimo talento per l’E-Work. Le faentine hanno ufficializzato l’ingaggio di Marianna Zanetti, pivot classe 2008, ma già con importanti esperienze alle spalle. Cresciuta nel settore giovanile di Schio, Zanetti ha giocato in tutte le nazionali giovanili mettendosi particolarmente in luce e mostrando di riuscire ad abbinare molto bene un’ottima tecnica alla fisicità dei suoi 189 cm.

Nell’estate del 2024 ha partecipato agli Europei Under 16 segnando 10,3 punti e catturando 6,7 rimbalzi, dando un importante contributo per il quarto posto finale, ed è stata convocata anche per l’Europeo Under 17 chiuso con 3,1 punti e 4,6 rimbalzi di media. A luglio giocherà l’Europeo Under 18 con Caterina Ciuffoli, sua nuova compagna di squadra a Faenza.

Nella stagione appena conclusa era in A2 al Basket Foxes Giussano dove ha segnato 4.6 punti di media e conquistato 3.1 rimbalzi in 14.4 minuti di gioco. A Faenza sarà la riserva di Nori, pronta a dare il proprio contributo quando chiamata in causa.

Per completare il roster, l’E-Work dovrà soltanto ufficializzare l’ala piccola finlandese Lilli Onnela, classe 2006, che in Romagna giocherà per la prima volta lontano da casa: la giocatrice spera possa essere il trampolino di lancio per una chiamata da un college statunitense. In patria ha sempre militato nell’Helsinki Basketball Academy, dove vengono formati i migliori talenti finlandesi e proprio in quella scuola è cresciuta Kuier, vista Venezia.

Il quintetto della nuova E-Work sarà formato da Bozan, Brzonova, Onnela, Georgieva e Nori, mentre dalla panchina sono pronte ad entrare Cappellotto, Guzzoni, Zanetti, Milanovic ed Elena Ciuffoli, entrambe provenienti dalle giovanili. Completerà il rostrer Caterina Ciuffoli, mentre Scekic giocherà con la formazione di serie B del Project, avendo lo status cestistico da comunitaria.

Intanto, in attesa del Consiglio Federale del 17 luglio che dovrebbe consentire il riposizionamento dell’E-Work in A2 (in caso contrario la squadra giocherà in A1 con il roster attuale con l’aggiunta di una straniera che potrebbe essere anche una conferma di Fondren), sembra che alcune formazioni non si iscrivano e che il campionato avrà meno partecipanti delle 28 stabilite.

